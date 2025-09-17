Asteroide de gran tamaño pasará este jueves cerca de la Tierra sin riesgo de impacto

El asteroide 2025 FA22, con un tamaño estimado de 290 metros de longitud y una masa mil veces superior al meteorito de Cheliábinsk, pasará mañana jueves a una distancia cercana a la Tierra. Sin embargo, sin riesgo de colisión, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia. Su aproximación mínima será alrededor de las 10:00 (hora de Moscú) y se producirá a una distancia ligeramente superior al diámetro de la órbita lunar.

Características del asteroide 2025 FA22

Los astrónomos rusos han clasificado al 2025 FA22 como uno de los mayores asteroides que se aproximará a la Tierra este año. Las mediciones indican que tiene 166 metros de ancho y 290 metros de largo. Esto lo convierte en un objeto significativamente más grande que otros cuerpos celestes previamente observados a distancias similares.

El Laboratorio de Astronomía Solar destacó que, aunque la masa del asteroide es aproximadamente mil veces mayor que la del meteorito que impactó en Cheliábinsk en 2013, la probabilidad de colisión con la Tierra es considerada “nula”.

“La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la Tierra y la Luna con toda seguridad”, aseguró el centro científico en un comunicado oficial.

Observación astronómica y trayectoria futura

El asteroide será invisible a simple vista, y solo podrá ser observado utilizando telescopios de al menos 300 milímetros. Estos son aptos para aficionados avanzados o astrónomos profesionales.

A pesar de su gran tamaño y cercanía relativa, los especialistas recalcaron que este tipo de paso cercano no es inusual. Sin embargo, resulta relevante por las dimensiones del objeto.

El 2025 FA22 pertenece a una clase de cuerpos celestes que mantienen órbitas periódicamente cercanas a la Tierra. Esto significa que su acercamiento podría repetirse en el futuro. De hecho, los científicos reportan que el asteroide fue visto por última vez el 17 de septiembre de 1940. Su próxima aproximación significativa ocurrirá en septiembre de 2173.

Importancia del monitoreo de objetos cercanos a la Tierra

El caso del 2025 FA22 subraya la importancia de la vigilancia permanente de asteroides y objetos próximos a la Tierra (NEOs, por sus siglas en inglés). Aunque este cuerpo en particular no representa una amenaza inmediata, los expertos advirtieron que su órbita lo mantiene en una trayectoria que “eleva la probabilidad” de impacto a largo plazo.

“Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas”, advirtieron los astrónomos rusos.

En comparación, el cráter Barringer en Arizona, uno de los impactos más conocidos, fue provocado por un meteorito entre 10 y 100 veces más pequeño que el 2025 FA22, hace aproximadamente 50.000 años.

Conclusiones: sin riesgos actuales, pero con atención futura

Aunque el paso del 2025 FA22 no representa ningún riesgo para la Tierra este jueves, los astrónomos continuarán monitoreando su trayectoria y evolución orbital. La cooperación internacional entre agencias espaciales será clave para seguir anticipando y preparando respuestas ante eventuales amenazas de este tipo.