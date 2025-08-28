COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Victoria's Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile

El show de Victoria's Secret regresa con fuerza en 2025. Conoce la fecha y detalles del evento que promete diversidad.
Victoria's Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile
La edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show se celebrará en Nueva York.
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile
La edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show se celebrará en Nueva York.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ya tiene fecha confirmada. El espectáculo de moda más famoso del mundo se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York, a las 19h00 hora local (18:00 en Ecuador), y promete una edición cargada de diversidad, música y glamour.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes sociales de la marca, lo que encendió la expectativa entre seguidores y amantes de la moda. Tras su relanzamiento en 2024, luego de una pausa de seis años, el show busca consolidar una nueva etapa marcada por la inclusión y la conexión con audiencias globales.

El regreso después de la pausa

El desfile, que estuvo ausente entre 2019 y 2023 debido a críticas relacionadas con sexismo y falta de representatividad, volvió en 2024 con un giro estratégico hacia la diversidad y la inclusión.

La marca incorporó modelos de diferentes tallas, estilos y orígenes para reconectar con el público y adaptarse a los cambios culturales tras el movimiento #MeToo.

Lo que dejó el desfile 2024

El regreso del año pasado reunió a supermodelos como Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Grace Elizabeth. Además, contó con presentaciones musicales de Tyla, Lisa y Cher, quienes dieron un aire fresco a la producción.

En Ecuador, la sorpresa fue la participación de la influencer y modelo Luciana Guschmer, invitada especial, cuyo look deslumbró y generó eco en medios nacionales.

Expectativas del show para el 2025

La edición de este año se perfila como una de las más comentadas. No solo por el despliegue de supermodelos y celebridades, sino también por la apuesta tecnológica. El show será transmitido en plataformas digitales como YouTube y TikTok, buscando atraer a nuevas generaciones y expandir su alcance global.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete combinar música en vivo, performances de alto nivel y un elenco internacional de modelos, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.

Un evento que marca la agenda de la moda

Con su mezcla de glamour, música y espectáculo, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reafirma su intención de mantenerse vigente como uno de los eventos más influyentes de la industria de la moda. Todo apunta a que este 15 de octubre, Nueva York volverá a convertirse en la capital mundial del estilo.

El show también se espera como una vitrina estratégica para las nuevas tendencias de la moda y la lencería. Aquí, diseñadores y creativos tendrán la oportunidad de mostrar propuestas innovadoras que marcarán la temporada. Con este enfoque, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 será un termómetro de lo que dictará la industria en los próximos meses.

