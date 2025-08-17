Vialidad, ambiente y desarrollo productivo encabezan propuestas de inversión 2026 en Santo Domingo

La XVI Asamblea Provincial Ciudadana aprobó las prioridades de inversión 2026, priorizando vialidad, ambiente, desarrollo productivo y social, además de elegir representantes ante el Consejo de Planificación.

La sesión incluyó la presentación de propuestas en vialidad, ambiente, desarrollo económico productivo y social, buscando optimizar los recursos estimados en USD 69,6 millones, con énfasis en la participación ciudadana y el cumplimiento de la ley.

Nuevos liderazgos y representación ciudadana

La Asamblea eligió a Amelia Quiñónez y Aníbal Espinoza como vicepresidentes del organismo, quienes liderarán las sesiones junto a la Prefecta Johana Núñez.

Los nuevos representantes ante el Consejo de Planificación son Jhonny Molina, Pedro Morales y Edison Enríquez, mientras que los 300 asambleístas territoriales asumieron sus funciones para el período 2025-2027.

Durante la sesión, se entregaron las propuestas de inversión provenientes de las Mesas Temáticas de Vialidad, Ambiente, Desarrollo Económico Productivo y Social, integrando la participación ciudadana en la planificación.

Vialidad y manejo de infraestructura

Desde la Mesa de Vialidad, Josefa Fuertes y María López solicitaron continuar con proyectos de estructuras menores con presupuesto participativo, mantener las vías rurales en lastre y asfalto, incluyendo ramales, y realizar desazolve y control de inundaciones en ríos provinciales.

También pidieron gestionar permisos de libre aprovechamiento de minas para mejorar el mantenimiento vial y cumplir con la Ordenanza que regula cunetas, frentes y derechos de vía, así como crear normativa para la apertura de caminos rurales.

Estas acciones buscan garantizar movilidad segura y accesible en todo el territorio provincial, priorizando la conectividad entre zonas urbanas y rurales.

Prioridades ambientales y sostenibilidad

En el ámbito ambiental, León Anilema propuso capacitaciones en educación ambiental y manejo de agroquímicos, así como control de actividades productivas que afecten cuerpos de agua.

Se planteó reforestar áreas degradadas, ampliar la cobertura vegetal, conservar la biodiversidad y contribuir a la regulación del ciclo hidrológico.

El objetivo es promover un desarrollo sostenible, equilibrando la inversión en infraestructura con la conservación del medio ambiente y la resiliencia ante fenómenos climáticos.

Prioridades de inversión 2026 Santo Domingo: desarrollo económico y productivo

Los representantes de la Mesa Económica Productiva, David German, Edison Enríquez y Fernando Moya, enfatizaron la fortalecimiento del emprendimiento y turismo, mediante ferias, capacitaciones y diseño de productos turísticos.

Se impulsará la Fiesta Kasama, las escuelas de campo, la asociatividad empresarial y la elaboración de proyectos de financiamiento para potenciar la actividad productiva local.

Estas iniciativas buscan generar empleo y oportunidades económicas, promoviendo la competitividad de los sectores rurales y urbanos de la provincia.

Prioridades de inversión 2026 Santo Domingo: desarrollo social y salud

Desde la Mesa Social, se propuso la implementación de subsidios para garantizar acceso gratuito o a bajo costo a los servicios del Centro Médico Social. Esto con especial atención a adultos mayores y personas vulnerables.

Se plantearon campañas de prevención en salud sexual, consumo de sustancias y talleres educativos. Así como la creación de espacios recreativos seguros para niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas y rurales.

Estas medidas buscan fortalecer el bienestar social y mejorar la calidad de vida, complementando la inversión en infraestructura con atención directa a la ciudadanía.

Inversión estimada y proyectos prioritarios

La Prefecta Johana Núñez presentó la distribución de los USD 69’678.973,11 proyectados para 2026:

72,34 % para el sistema vial provincial

3,09 % para inversión social

1,80 % en sistemas de riego

20,37 % para obras públicas

La autoridad anunció nuevos proyectos viales, como la construcción de la vía San Jacinto – La Flecha – Plan Piloto en octubre. Además de la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-KFC.