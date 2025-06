¿Sin papeles y con miedo a volar? Así se mueven los ecuatorianos en tren por EE.UU.

Viajar dentro de Estados Unidos sin papeles puede ser una experiencia cargada de dudas y ansiedad. Mientras los aeropuertos están plagados de controles y requisitos, el tren se ha convertido en una opción más amigable para quienes no tienen un estatus migratorio regular. En especial, la línea ferroviaria Amtrak ofrece una alternativa discreta, funcional y con menos obstáculos para moverse entre ciudades o estados.

Amtrak opera en 46 estados de EE.UU. (excepto Dakota del Sur, Wyoming y Hawái), con más de 500 estaciones activas que conectan ciudades grandes y pequeñas desde Boston hasta Los Ángeles, pasando por centros clave como Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta, Seattle y San Francisco. También llega a tres ciudades en Canadá (Toronto, Montreal y Vancouver), convirtiéndose en una opción de transporte nacional amplia y funcional.

Los precios varían según la distancia, la fecha de compra y la clase, pero los trayectos cortos como Nueva York–Washington D.C. pueden costar entre $25 y $50, mientras que rutas largas como Chicago–Los Ángeles pueden superar los $100. Comprar con anticipación, viajar entre semana y usar boletos electrónicos son formas comunes de ahorrar en el sistema Amtrak.

Consejos para ahorrar usando tren

Compra con anticipación : los boletos más baratos se venden primero.

Viaja entre semana : los precios suelen ser más bajos que los fines de semana.

Suscríbete a alertas de Amtrak: a veces ofrecen cupones o descuentos para rutas específicas.

“Yo he viajado en Amtrak varias veces desde Nueva York a Baltimore para visitar a mi hermano. Nunca me han pedido más que el boleto, y una vez solo me preguntaron mi nombre para verificar la compra,” cuenta un ecuatoriano oriundo de Cuenca que lleva siete años en EE.UU. sin papeles y que no quiso revelar su identidad. “Nada que ver con los aeropuertos, donde todo es más estricto.”

¿Qué se necesita para viajar en tren?

Aunque Amtrak sí solicita identificación en algunos casos, su política es más flexible que la de las aerolíneas. Aquí una guía sencilla en cinco pasos:

Compra tu boleto en línea. Es preferible adquirir tu pasaje por la web o la app (aplicación) oficial de Amtrak. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito y descargar un boleto electrónico. Esta opción reduce la posibilidad de interacción con empleados que pudieran pedirte documentos. Lleva una identificación con foto (si tienes una válida). Amtrak acepta varios tipos de ID (identificación), como: Pasaporte (ecuatoriano o de cualquier país)

Licencia de conducir estatal (si tu estado la otorga sin requerir estatus migratorio)

Tarjetas consulares

Aunque se recomienda portar un ID, no siempre te lo pedirán. Los controles suelen ser aleatorios.

Evita rutas cercanas a la frontera. Al igual que otras compañías, Amtrak opera en zonas donde la Patrulla Fronteriza tiene más presencia. Viajes que cruzan por Texas, Arizona o California pueden tener inspecciones más frecuentes. Si no tienes documentos, evita rutas hacia o desde estas áreas. Ten claro que no estás obligado a responder preguntas migratorias. Si algún agente aborda el tren —algo poco común pero no imposible—, recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio y a no responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Viaja ligero y sin llamar la atención. Mientras más sencillo sea tu equipaje y actitud, menor será la probabilidad de revisión o sospecha.

¿Y por qué no mejor el avión?

Las líneas aéreas dentro de EE.UU. requieren que el pasajero tenga una identificación aceptada por la Transportation Security Administration (Administración de Seguridad en el Transporte). A partir de mayo de 2025, se exigirá la REAL ID (identificación real) para abordar vuelos domésticos, lo cual representa un gran obstáculo para quienes no tienen estatus migratorio.

“En el aeropuerto te revisan todo. No puedes ni acercarte sin que te escaneen, y a mí me da miedo. En el tren, al menos siento que puedo moverme sin tanto estrés,” afirma el ecuatoriano, quien recomienda además evitar dar información personal a desconocidos durante el viaje.

Viajar en Amtrak no elimina todos los riesgos, pero para muchos migrantes ecuatorianos, representa una vía más tranquila para desplazarse dentro del país sin poner en peligro su seguridad. (36)