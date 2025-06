Ecuatorianos aún pueden volar dentro de EE.UU. sin REAL ID: conozca los documentos aceptados

Si usted es migrante ecuatoriano en Estados Unidos y estás pensando en viajar dentro del país, es importante que sepa qué documentos necesitas para abordar un vuelo doméstico. Desde el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) exigirá que los pasajeros mayores de 18 años presenten una identificación que cumpla con la ley REAL ID para vuelos nacionales.

Sin embargo, si todavía no cuenta con un REAL ID, no está completamente sin opciones. Aquí le explicamos cómo puede viajar y qué alternativas existen.

¿Qué es el REAL ID?

El REAL ID es una forma de identificación federal estandarizada emitida por los estados, que cumple con mayores requisitos de seguridad. Usualmente se trata de una licencia de conducir o tarjeta de identificación con una estrella en la parte superior.

¿Qué pasa si no tiene REAL ID?

Si no tienes REAL ID, no significa que no puede volar dentro de EE.UU., pero sí debe contar con

alguna de las siguientes formas de identificación aprobadas por la TSA.

Pasaporte vigente . Su pasaporte ecuatoriano válido sigue siendo una forma aceptada de

identificación para vuelos domésticos . Asegúrese de que esté actualizado y en buenas condiciones.

Pasaporte ecuatoriano con visa estadounidense . Aunque su visa sea de no inmigrante o esté

vencida , el pasaporte con la visa puede ser aceptado, pero es recomendable que esté vigente.

Documento de residencia (Green Card) . Si es residente permanente , su tarjeta de residencia es

una identificación válida ante la TSA .

Licencia de conducir del estado sin REAL ID (hasta el 7 de mayo de 2025) . Si tiene una licencia

de conducir emitida por el estado (por ejemplo, en Nueva York o California) sin la estrella del

REAL ID , aún puede usarla antes de la fecha límite.

Permiso de trabajo (EAD) . La tarjeta de autorización de empleo (Employment Authorization

Document) también es aceptada.

Documento de viaje de refugiado o asilado (I-571). Si tiene estatus de asilo o refugio, este

documento es válido para viajar.

Consejos útiles si planeas volar sin REAL ID:

Verifique su documento antes del viaje

Asegúrese de que el documento esté vigente , legible y en buen estado físico.

Llegue con anticipación al aeropuerto

Si no tiene REAL ID , es posible que el proceso de revisión en el control de seguridad sea más

largo.

Lleve documentos de respaldo . Aunque no sean oficiales, llevar una copia de su lease , recibos de

servicios o una carta del empleador puede ayudar si le hacen preguntas adicionales.

Evite usar documentos vencidos . Aunque algunas veces los aceptan, es mejor prevenir problemas.

Considere solicitar el REAL ID si tiene acceso

Si su estatus migratorio le permite aplicar por una licencia de conducir con REAL ID, hágalo. Será más

práctico para el futuro.

La implementación del REAL ID forma parte de una política federal de seguridad establecida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque su entrada en vigencia se ha postergado varias veces, finalmente es obligatoria desde el 7 de mayo de 2025 para quienes usen licencias de conducir como documento de identificación al abordar vuelos domésticos en Estados Unidos. Esta medida ha generado incertidumbre entre los migrantes latinoamericanos, especialmente los ecuatorianos, muchos de los cuales no poseen una licencia con esta certificación, por lo que es clave conocer las alternativas legales para evitar contratiempos en aeropuertos y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la movilidad dentro del país. (36)