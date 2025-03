Compártelo con tus amigos:

Desde la madrugada de este lunes, la vía San Plácido-Pichincha fue bloqueada por moradores de San Miguel Chico y Los Colorados en protesta por su deteriorado estado, exigiendo soluciones urgentes.

Este lunes 24 de marzo, la vía San Plácido-Pichincha, que conecta las provincias de Manabí y Guayas, fue cerrada por habitantes de las comunidades como San Miguel Chico y Los Colorados en protesta por el mal estado de la carretera . Diógenes Macías, uno de los dirigentes de estas comunidades, reclama que desde 2019 han solicitado mejoras sin recibir respuesta. Exigen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) medidas paliativas inmediatas para garantizar la seguridad vial mientras se planifican trabajos de rehabilitación definitiva.

Un problema que se arrastra desde hace seis años

La situación en la vía San Plácido-Pichincha no es nueva. Desde 2019, dirigentes comunitarios han enviado solicitudes formales a distintas administraciones gubernamentales, incluyendo las presidencias de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, sin recibir soluciones concretas.

El deterioro del tramo afecta 9 kilómetros de la carretera, con la capa de rodadura completamente desgastada. Diógenes Macías, dirigente del sector El Cruce, sostiene que no esperan una reconstrucción completa en temporada invernal, pero sí medidas emergentes como relleno de baches y nivelación de la vía.

Peligros y accidentes por el mal estado de la vía San Plácido – Pichincha

Los habitantes denuncian que la vía representa un riesgo constante para quienes la transitan. Según testimonios, en el kilómetro 90, en los últimos días, se han registrado varios accidentes, incluido el volcamiento de un camión platanero y dos camionetas.

Además del peligro vial, los vecinos afirman que el deterioro es aprovechado por delincuentes, quienes atacan a conductores cuando estos reducen la velocidad para esquivar los baches. “Nos están robando los carros. Esperan a que el conductor baje la velocidad para amedrentarlos”, señala Macías.

Impacto en la economía y la salubridad de San Plácido

La afectación no se limita a la movilidad. Moradores destacan que el mal estado de la vía tiene consecuencias directas en la economía del sector agrícola y comercial. “Los turistas ya no nos quieren visitar. La gente que antes venía por nuestros productos ya no viene a comprar”, enfatiza Macías.

Los charcos de agua acumulada también generan problemas de insalubridad. “Los charcos de agua hacen que esta situación genere mucha insalubridad y produce moscos”, alertan los habitantes.

Acciones y promesas incumplidas en San Plácido

Las autoridades parroquiales han intentado gestionar la solución al problema. Frowen Moreira, presidente del GAD parroquial de San Plácido, asegura que han acompañado los reclamos ciudadanos y han solicitado la intervención del MTOP.

Cecibel Vélez, vicepresidenta del GAD parroquial, detalla que hace 15 días se reunieron con representantes del MTOP y autoridades locales, quienes prometieron enviar maquinaria en un plazo de 8 días. Sin embargo, el plazo venció sin que llegara ningún equipo.

“Hemos sido incansables en pedir ayuda al MTOP, con oficios y reuniones durante nuestra gestión desde el 2023”, expresó Vélez. Según ella, la vía no solo afecta a San Plácido con sus 36 comunidades, sino también a San Sebastián, con aproximadamente 20 comunidades más, y a todos los que se comunican de una provincia a otra como Guayas, Pichincha, y a quienes e transitan de Quevedo a Portoviejo y viceversa.

El bloqueo y sus repercusiones

El cierre de la vía comenzó a las 2:00 a. m., cuando los dirigentes destruyeron parte de la carretera a la altura del kilómetro 88, sector San Miguel Chico. Diógenes Macías enfatiza que la medida de protesta se mantendrá hasta que las autoridades envíen la motoniveladora, rodillos, volquetas y material prometidos.

Mientras tanto, decenas de conductores han quedado varados desde la madrugada. Pedro Vera, transportista que se dirigía a entregar mercancía en otras provincias, expresa su frustración por el retraso, aunque reconoce la urgencia de la reparación vial.

“Varios de nosotros estamos aquí desde las 4 a. m., atrapados en la larga fila de transportistas. Nos preocupa el retraso, pero sabemos que la vía está en un estado pésimo”, dijo Vera.

Un llamado urgente a las autoridades para rehabilitar la vía

La crisis en la vía San Plácido-Pichincha refleja una problemática recurrente en las infraestructuras viales de Ecuador. La falta de mantenimiento no solo impacta la movilidad y seguridad, sino también la economía local y la calidad de vida de los habitantes. La comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades para evitar que la situación se agrave.

Diógenes Macías advierte que no retirarán la medida de hecho hasta que se cumpla lo prometido. “No vamos a retirar esta medida hasta que brinden la ayuda necesaria. En tempranas horas prometieron enviar maquinaria y material, esperamos que esta vez cumplan”, concluyó.

Sofía Saldarriaga P.