Verónica Castro reafirma su retiro de la televisión, el cine y las telenovelas

La reconocida actriz Verónica Castro, de 72 años, ha sido señalada como posible conductora en el nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP. Sin embargo, la artista ha dejado en claro que no tiene planes de volver a la pantalla chica. En recientes declaraciones, la intérprete afirmó que concluyó su trayectoria con un legado imborrable y no siente la necesidad de mostrar nada más.

Durante una entrevista para Televisa Espectáculos, la primera actriz sostuvo que ya no considera volver al trabajo frente a cámaras porque está satisfecha con todo lo que logró. “Ya no regresaría por nada porque he dejado un recuerdo imborrable. Estoy muy feliz con lo que hice”, expresó de manera contundente.

Reconocimiento: Verónica Castro a una vida dedicada al arte

El motivo más reciente para que Verónica Castro reapareciera ante los medios fue su homenaje en el Festival Internacional de Cine Guanajuato. Allí, la actriz fue reconocida por su extensa carrera en cine y televisión, que ella misma define como una vida llena de esfuerzo y hermosos recuerdos.

En la ceremonia, la artista agradeció la distinción y recordó que, aunque actualmente está alejada del trabajo, siente mucha emoción y gratitud. “Es un reconocimiento de una carrera, de una vida entregada con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero muy bonita, con muchos recuerdos”, declaró a la prensa.

Factores que motivaron su retiro

Verónica Castro ha explicado que su alejamiento de los reflectores responde a varias razones personales. Entre ellas mencionó el fallecimiento de su madre, la pandemia y prioridades familiares que la llevaron a tomar ese rumbo de manera natural.

En una entrevista con Jimena Gállego, recordó que esos momentos fueron complicados. “Se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre. Después con toda la cosa que hubo una pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal”, reveló sinceramente.

Últimos trabajos y actualidad

El último proyecto cinematográfico en el que participó Verónica Castro fue la película Cuando sea joven, estrenada en 2022. Desde entonces, la actriz no ha tenido apariciones públicas relacionadas con el mundo del espectáculo, consolidando así su retiro voluntario.