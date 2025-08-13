Ventas récord de motocicletas en Ecuador impulsan nuevos patrones de movilidad urbana

Entre enero y mayo de 2025, Ecuador vendió 129,315 motocicletas nuevas, según la AEADE, una cifra que señala cambios en la movilidad urbana ante calles congestionadas y altos precios del combustible.

En mayo, se comercializaron 25,445 unidades, el volumen mensual más alto en una década. La tendencia refleja factores económicos y estructurales, especialmente en provincias costeras donde la moto gana terreno como alternativa de transporte.

Tasas récord y distribución territorial

En el primer semestre de 2025, las ventas de motocicletas nuevas en Ecuador crecieron un 20,9 % respecto al mismo período del año anterior, alcanzando 129 315 unidades, informó la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). Solo en mayo se vendieron 25.445 motos, la cifra más alta de los últimos diez años.

Geografía de la demanda

Las provincias de la Costa concentran la mayor demanda. Guayas lidera con 8.259 unidades vendidas en mayo, seguida por Los Ríos (2.589), Manabí (2.560), Pichincha (2.529) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1.574).

Factores de impulso del mercado

Diversos factores estructurales y coyunturales explican este auge:

Economía atractiva frente a los altos precios de combustible

Facilidades financieras como pagos en cuotas y crédito accesible

Uso como herramienta de trabajo, especialmente en delivery e informalidad laboral

Versatilidad en movilidad urbana: ágiles, económicas y funcionales en tráfico intenso

Innovación del mercado de motocicletas

Las marcas que lideran las ventas incluyen Shineray, Daytona y Tuko, aunque se observa un crecimiento notable de nuevas marcas asiáticas más económicas como AKT, que superó el 140 %, mientras que BAJAJ e IGM perdieron terreno.

Retos emergentes en seguridad y movilidad urbana

Aumentar el parque motociclista conlleva consecuencias preocupantes:

En el primer trimestre de 2025, Ecuador registró 4.759 siniestros de tránsito , una caída de 2,24 % frente al año anterior, según el INEC.

Las muertes fueron 565 , con 4.045 lesionados , sumando 4.610 víctimas .

Entre los siniestros, los choques representan el 46,33 % , seguidos de pérdidas de pista ( 15,17 % ) y atropellos ( 14,06 % ).

De las principales causas, la imprudencia del conductor fue responsable del 38,12 % y el exceso de velocidad del 21,56 % .

El grupo de edad más afectado fue el de 30 a 45 años (18,98 %) , seguido por el de 18 a 29 años (18,55 %) .

Además, los motociclistas participaron en el 28,4 % de los siniestros, con un incremento notable los fines de semana.

Elementos clave del nuevo escenario