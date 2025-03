Compártelo con tus amigos:

El viento arrasó con todo en la casa de Sonia Caicedo, dejándola con pérdidas materiales y sin un techo que la proteja. La familia, que luchó durante años para construir su hogar, perdió todo con un ventarrón que destruyó su vivienda.

Un fuerte viento azotó el barrio Renacer, conocido como la 10 de abril, en Santo Domingo, dejando a Sonia Caicedo y su familia sin techo ni protección.

El fenómeno al que describen como un “pequeño huracán” arrancó el techo de zinc y la infraestructura de madera de su hogar, arrasando con todo a su paso. Ocurrió el jueves 6 de marzo a eso de las 16h30. “El viento era tan fuerte que no pude hacer nada para detenerlo. Nos dejó completamente expuestos”, relató Sonia, quien no podía contener las lágrimas al ver los daños. Este evento no solo destruyó la estructura de su vivienda, sino que también ocasionó la pérdida de pertenencias como colchones, ropa, electrodomésticos, y su mercadería, ya que Sonia se dedica a vender zapatillas.

El ventarrón los dejó sin nada

Las lluvias que llegaron minutos después de la tormenta empeoraron la situación, mojando todo lo que quedaba dentro de la casa. “Fue una tragedia, nunca imaginamos que algo así nos pasaría”, dijo, visiblemente afectada.

Tras el ventarrón que destruyó la vivienda, Sonia sufrió un aumento de presión y tuvo que ser atendida en el hospital. La familia, que lleva más de 20 años en la zona, ahora se ve sumida en la desesperación. “No tenemos dinero para reconstruir el techo ni la casa. Necesitamos ayuda urgente”, expresó Sonia, quien pide apoyo de las autoridades.

Actualmente, Sonia y su hijo Jonathan González han intentado cubrir la vivienda con un techo provisional para evitar más daños. Aunque esperan la visita del Patronato Municipal de Inclusión Social (PMIS-SD), la familia tiene la esperanza de construir un techo más resistente, utilizando varillas metálicas, para resistir la temporada invernal . Mientras tanto, Sonia y su hijo se ven obligados a pedir posada a los vecinos mientras reconstruyen su casa.

Si desea colaborar con esta familia, puede comunicarse al 0994279671.

Redacción Santo Domingo