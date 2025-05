Ventanilla del Registro Social atiende a población vulnerable que busca acceder a bonos

La esperanza de adultos mayores sin cobertura social como Miguel Restrepo se concentra ahora en la nueva ventanilla del Registro Social abierta en 24 de Mayo, Manabí. A sus 80 años, este ex albañil ya no puede trabajar, no tiene Seguro Social y depende del apoyo familiar. Miguel fue uno de los primeros atendidos en esta iniciativa estatal que busca actualizar los datos de la población vulnerable para integrarlos a programas de asistencia social.

Durante la inauguración de la ventanilla física, realizada la mañana de este lunes 19 de mayo de 2025, Eliana Quiroz, directora ejecutiva de la Unidad del Registro Social, explicó a Restrepo que en aproximadamente mes y medio podrá acudir al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para conocer si fue calificado para recibir algún bono o asistencia del Estado. “El objetivo es identificar de manera precisa a las personas que realmente necesitan el apoyo”, aseguró Quiroz.

Según se explicó, el proceso incluye una entrevista detallada de 85 preguntas por cada usuario, a fin de conocer con exactitud su situación socioeconómica, vivienda, salud, empleo, educación y entorno familiar. Esta información alimenta el Registro Social, la base técnica que guía la entrega de transferencias monetarias y servicios gratuitos estatales.

Claves del programa Registro Social:

85 preguntas por usuario para levantar información integral.

Ventanilla física inaugurada en el Municipio de 24 de Mayo .

Población prioritaria : adultos mayores, personas sin pensión, familias sin ingresos fijos.

Datos utilizados por el MIES para asignar bonos y ayudas estatales.

Proceso obligatorio para recibir beneficios.

Registro Social adscrito a la Presidencia de la República .

Coordinación con entidades como MIES, MSP, Educación para servicios cruzados.

Revisión de elegibilidad en 45 días hábiles, según protocolo.

La ventanilla de registro lleva esperanza a 24 de Mayo

Miguel Restrepo representa a miles de adultos mayores en Manabí que, tras décadas de trabajo informal o sin aportes al IESS, enfrentan su vejez sin cobertura médica ni pensión. Hace apenas tres meses, gracias a la gestión de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, fue operado de cataratas sin costo, algo que —reconoce— jamás habría podido pagar por su cuenta.

La directora Quiroz enfatizó que esta estrategia permite al Gobierno central acercar los servicios a quienes más lo necesitan. “Hemos capacitado al personal municipal para garantizar una atención digna y eficaz. Este trabajo es la puerta de entrada a todos los beneficios del sistema de protección social”, señaló.

Mientras espera su resultado, Miguel continúa sin ingresos y con el apoyo solidario de familiares. Aun así, se aferra a la esperanza de que este proceso lo acerque a una vida un poco más digna, con uno de los bonos del Gobierno central. En la nueva ventanilla del Registro Social, su historia ya está registrada. Y con ella, la posibilidad de que el Estado, esta vez, sí llegue a tiempo.

Algunos de los bonos que entrega el Gobierno.

Nombre del Bono o Pensión Monto mensual (USD) Población objetivo Condiciones principales Bono de Desarrollo Humano (BDH) 55 Hogares en pobreza o extrema pobreza, mujeres jefas de hogar de 18 a 64 años Sin necesidad de cumplir corresponsabilidades BDH con Componente Variable Hasta 150 Hogares con hijos menores de edad en situación vulnerable Requiere cumplir corresponsabilidades en salud y educación Pensión para Adultos Mayores 50 Personas de 65 años o más sin cobertura del IESS u otro seguro social Requiere calificación en el Registro Social Pensión Mis Mejores Años 100 Adultos mayores en pobreza o extrema pobreza Aplica solo en zonas rurales o urbano-marginales prioritarias Pensión para Personas con Discapacidad 50 Personas con discapacidad del 40% o más sin pensión contributiva Evaluación previa del tipo y grado de discapacidad Bono Joaquín Gallegos Lara 240 Personas con discapacidad grave, enfermedades raras o niños con VIH en pobreza Evaluación médica y socioeconómica; requiere cuidados permanentes Bono 1000 Días 60 Mujeres embarazadas y niños hasta 2 años en pobreza o extrema pobreza Se entrega por cada mes de gestación o vida del menor durante los 1.000 días críticos de desarrollo infantil

Con información de Miguel Cedeño.