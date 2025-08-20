“Venía de comprar un repuesto”: hombre murió tras accidente en Santo Domingo

Omar Enrique Haro Espín, de 75 años, falleció la mañana del miércoles 20 de agosto en un accidente en Santo Domingo, ocurrido a las 09h40 en la avenida Los Colonos, a la altura del ingreso a la cooperativa Plan de Vivienda. Habría sido impactado, según testigos, era un vehículo de carga pesada y cuyo conductor huyó del lugar.

Accidente en Santo Domingo: El hecho en la avenida Los Colonos

De acuerdo a información preliminar, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue embestida por otro vehículo. El choque provocó que cayera abruptamente sobre la calzada y sufriera graves lesiones.

Personal de la Cruz Roja acudió al lugar y verificó la ausencia de signos vitales. Posteriormente, agentes civiles de tránsito llegaron al sitio y peritos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) levantaron los indicios para determinar responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado en una ambulancia isotérmica hasta el Centro Forense de Santo Domingo, donde permaneció mientras se cumplían los trámites legales.

Conductor responsable huyó del sitio

El segundo vehículo involucrado en el accidente en Santo Domingo se retiró de la escena sin brindar auxilio. Los testigos afirmaron que se trataba de un automotor pesado, aunque las autoridades investigan para confirmar la versión.

El SIAT recopila información de cámaras de seguridad y de personas que se encontraban cerca, con el fin de identificar al responsable.

Dolor en la familia de la víctima

Hasta el Centro Forense llegaron los familiares de Omar Haro para retirar el cuerpo. Uno de sus hijos relató consternado que su padre trabajaba en una mecánica y que al momento del accidente salía de retirar un repuesto.

Haro residía en el sector Los Aroyos, de la cooperativa Santa Martha.

Contexto: siniestralidad en Santo Domingo

Este caso revive la preocupación por los accidentes viales en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las motocicletas representan la mayor parte de los vehículos involucrados en estos hechos.

El accidente que terminó con la vida de Omar Haro refleja la vulnerabilidad de los conductores de motocicletas, especialmente adultos mayores, frente a vehículos de mayor tamaño.

Investigaciones en curso

La Policía anunció que intensificará los operativos de control en la avenida Los Colonos y otras vías con alta incidencia de siniestros. El objetivo es reducir los riesgos y garantizar mayor seguridad vial.

Mientras tanto, los familiares de Haro esperan que las investigaciones avancen con rapidez y que se logre identificar al conductor que huyó. La comunidad lo despide con pesar y recuerda que un accidente en Santo Domingo truncó la vida de un hombre trabajador y querido (31).