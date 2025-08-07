COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Latinoamérica

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

El supuesto plan buscaba desestabilizar la capital mediante un ataque en la céntrica Plaza de la Victoria y sus alrededores, según el reporte oficial.
Concentración en apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTO: Europa Press.
Concentración en apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTO: Europa Press.
Concentración en apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTO: Europa Press.
Concentración en apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTO: Europa Press.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

Las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a 13 personas presuntamente vinculadas a un plan para detonar un artefacto explosivo en la Plaza de la Victoria, en el centro de Caracas, según informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El objetivo, de acuerdo con las autoridades, era generar caos en la capital, atribuyendo la acción a sectores opositores de “extrema derecha”.

En una comparecencia transmitida por la cadena oficial VTV, Cabello señaló que las detenciones se lograron gracias a información previa sobre las intenciones del grupo, al que calificó de “bocón” por revelar sus planes. Las autoridades confiscaron tres kilos de dinamita, material que, según el ministro, habría sido utilizado para el ataque. “Imagínense ustedes que eso hubiese explotado”, advirtió Cabello, destacando la gravedad del supuesto complot.

Detalles del caso

El ministro identificó a José Daniel García como uno de los principales sospechosos, quien habría confesado que le ofrecieron 20.000 dólares para ejecutar el atentado. La detención de García permitió a las autoridades capturar al resto de los implicados. Cabello también aludió de forma velada a la dirigente opositora María Corina Machado, a quien describió como “vocera ultraderechista de la alianza criminal”, recordando sus declaraciones sobre que “viene lo bueno”.

El supuesto plan buscaba desestabilizar la capital mediante un ataque en la céntrica Plaza de la Victoria y sus alrededores, según el reporte oficial. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre los otros detenidos ni sobre el estado de las investigaciones. Sin embargo, aseguraron que las acciones preventivas evitaron un incidente de mayor magnitud.

Contexto político

Estas detenciones se producen en un contexto de alta tensión política en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente acusa a sectores de la oposición de orquestar planes desestabilizadores. Las referencias a la “extrema derecha” y a figuras como María Corina Machado, líder opositora y crítica del gobierno, son habituales en el discurso oficial para justificar operativos de seguridad. La Plaza de la Victoria, ubicada en el corazón de Caracas, es un lugar emblemático y frecuentemente escenario de manifestaciones y eventos públicos. Lo que la convierte en un punto estratégico para cualquier acción de impacto.

El anuncio de Cabello refuerza la narrativa del gobierno sobre amenazas constantes contra la estabilidad del país. Mientras la oposición suele cuestionar la veracidad de estas acusaciones, argumentando que son usadas para justificar represión y restricciones a la disidencia. Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que confirmen las acusaciones del ministro, y el proceso judicial contra los detenidos seguirá su curso.

