Venezia aplastó 4-0 a Mantova con dos goles y una asistencia de John Yeboah. Con el resultado clasificó a la segunda ronda de la Copa Italia. Doumbia abrió el marcador a los 15 minutos tras una asistencia limpia de Rhaps, y repitió a los 45 gracias a una asistencia impecable del ecuatoriano. Esa primera mitad marcó el ritmo del enfrentamiento.

El ecuatoriano Yeboah acelera y marca

Al volver del descanso, Yeboah mostró su gran nivel. A los 57 minutos, presionó alto, robó ante un mal pase de la defensa rival, llegó al área desde la derecha y disparó fuerte con su pierna izquierda a media altura para vencer al portero. Esa jugada definió el tercer gol del partido .

Cuando el juego ya estaba prácticamente resuelto, a los 89 minutos, Yeboah coronó su brillante tarde. Inició un contragolpe de manual, condujo con velocidad por el centro tras recibir la habilitación. Luego superó a los defensas, vio al arquero adelantado y levantó el balón con precisión. Esa joya fue el cuarto gol del encuentro y contó con dos tacos: uno del atacante ecuatoriano y otro de su asistidor. Todo elevó la jugada al estatus de poema visual dentro del campo.

Yeboah con más protagonismo y mejor resistencia física

El arranque de Yeboah en 2025 ha sido notable. Superó dificultades físicas del año anterior y ahora luce más participativo. En este partido regateó con soltura, pidió el balón, distribuyó con criterio, provocó faltas y ejecutó tiros libres con confianza. Ese rendimiento convence y aumenta su candidatura para integrarse al plantel definitivo de Ecuador rumbo al Mundial 2026 .

Tras el descenso del Venezia a la Serie B, Yeboah encontró más oportunidades este año. Su mejor condición física le permite influir decisivamente en los encuentros.

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, lo tiene en el radar para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas y busca consolidar su lugar en la nómina final para el Mundial en EE.UU., México y Canadá .

Lo que viene en la Copa Italia

La Copa Italia se estructura en fases eliminatorias directas. En la primera ronda participan equipos de Serie B y C, junto con algunos de Serie A. Los 16 ganadores avanzan a la segunda ronda. A esta fase se suman otros ganadores para completarla .

Venezia pasó a la segunda ronda, donde enfrentará a uno de los 16 ganadores de la primera fase. En esta etapa, los 16 equipos clasificados se enfrentan entre sí en duelos directos. Estos choques se resolverán entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025.

Habrá que esperar para conocer contra quién se jugará la próxima eliminatoria.