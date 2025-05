Vendedor de caramelos fue asesinado a tiros en Puebloviejo, Los Ríos

Un joven vendedor de caramelos fue asesinado a tiros el lunes 19 de mayo en horas de la tarde, mientras caminaba por una calle del sector El Guabal, en el cantón Puebloviejo (Los Ríos). La víctima, identificada como Fabián Tapia Garzón, de 25 años, recibió al menos cuatro disparos por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Las autoridades investigan el ataque armado, presuntamente ejecutado bajo la modalidad de sicariato.

Ataque a vendedor de caramelos a plena luz del día

Testigos relataron que los agresores se aproximaron en moto y el copiloto abrió fuego por la espalda, impactando directamente la cabeza y el tórax del joven. Fabián cayó al suelo, donde agonizó brevemente antes de fallecer. El crimen ocurrió en plena vía pública y ante la mirada impotente de vecinos del sector. Según información policial, los sicarios huyeron del lugar inmediatamente. Familiares de la víctima lo auxiliaron, pero ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Ventanas. La escena del crimen dejó consternados a los habitantes del barrio, quienes describieron a Fabián como un joven trabajador, dedicado a la venta de dulces en los buses para sostener a sus padres y a su hermana.

Una familia destrozada por la violencia

En redes sociales, la hermana de la víctima compartió un emotivo mensaje de despedida. “Me duele el alma, se me fue mi único hermano”, escribió Olga Tapia. Sus palabras reflejan el dolor de una familia golpeada por la violencia, que hasta ahora no comprende por qué lo asesinaron. El padre del fallecido, Edison Tapia, contó que su hijo salió temprano a trabajar como cada día. Fue a través de redes sociales que se enteró de su muerte, al ver una fotografía en la que reconoció el cuerpo de su hijo. Confirmó además que el joven tenía problemas de adicciones y estaba próximo a iniciar un proceso de rehabilitación en una clínica. El parte policial señala que en las manos de la víctima se hallaron una pipa artesanal y una caja de fósforos, aunque estos objetos no determinan aún la motivación del crimen.

Investigación en curso y contexto de inseguridad

La Policía Nacional informó que se encuentran en la etapa inicial de la investigación criminal. Se están revisando las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los hechos. La línea de investigación más fuerte apunta al sicariato, sin descartar otras hipótesis. El cantón Puebloviejo, ubicado en la provincia de Los Ríos, ha sido escenario de varios hechos violentos en lo que va del año (31).