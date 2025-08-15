Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión

En Esmeraldas se informó sobre el caso de un hombre sentenciado por violación. El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Antonio V. B. a 19 años de cárcel, el 15 de agosto de 2025, por el delito de violación contra una menor de 12 años, a quien llevó con engaños a una finca en 2022.

Tribunal dicta sentencia por violación a menor

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas resolvió imponer una pena privativa de libertad de 19 años contra Antonio V. B., vecino de la víctima, quien fue hallado responsable y sentenciado por violación. La resolución se informó este 15 de agosto de 2025, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género N.° 1.

La adolescente resultó retenida entre el 20 de febrero y el 3 de marzo de 2022, en una finca de la zona. Durante ese tiempo sufrió agresiones sexuales, según las pericias médicas y psicológicas presentadas en audiencia.

Testimonios y pruebas presentadas

Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio anticipado de la víctima, quien relató los abusos. También se incluyeron las declaraciones de su padre, quien denunció la desaparición, y del médico legista que examinó a la menor.

Un agente policial relató cómo se realizó el rescate y describió el estado en el que se encontraba la adolescente al momento de ser localizada. Además, la psicóloga que la valoró indicó que la víctima presentaba signos de trauma emocional compatible con agresión sexual reiterada.

Con estos elementos, el Tribunal declaró la culpabilidad del procesado, quien resultó sentenciado por violación. Además deberá cancelar una multa de sesenta salarios básicos unificados y una reparación integral de 20.000 dólares a favor de la víctima.

Sentenciado por violación: Marco legal del caso

La condena se fundamentó en el inciso 1, numeral 3, del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación cuando la víctima es menor de 14 años, con penas de 19 a 22 años de prisión.

Este caso se enmarca en el esfuerzo institucional por sancionar delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, considerados de alta gravedad por atentar contra la dignidad y el desarrollo integral de las víctimas.

Contexto de violencia sexual en Ecuador

Organizaciones sociales señalan que muchos de estos casos ocurren en entornos cercanos a la víctima, como la familia o el vecindario, lo que dificulta la detección temprana y la denuncia.

Este proceso judicial que deja a este hombre sentenciado por violación marca un precedente en Esmeraldas. Busca además evidenciar que los tribunales aplican sanciones severas cuando existen pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad del agresor.

Sentenciado por violación: Justicia y reparación integral

Con la sentencia, se busca no solo sancionar al culpable, sino también garantizar medidas de reparación integral para la víctima. Estas incluyen atención psicológica especializada y el pago de una indemnización económica (31).