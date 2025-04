¡Valentía en pantalla! Carlos Xavier Argüello abraza su verdad sin arrepentimientos

Carlos Xavier Argüello, periodista deportivo de Guayaquil, Ecuador, afirmó en Fútbol Sin Cassette que no se arrepiente de haber salido del clóset, destacando el cálido apoyo recibido por el público.

Carlos Xavier Argüello, reconocido periodista deportivo ecuatoriano, marcó un hito personal al salir del clóset en 2024. En una entrevista el 20 de abril de 2025 en el programa Fútbol Sin Cassette de Studio Fútbol, Argüello compartió su experiencia: “No me arrepiento haber salido del clóset… la gente me trató muy bien”. Su declaración, publicada en redes sociales por @StudioFutbol, generó una ola de apoyo en redes sociales, consolidando su conexión con la audiencia.

Argüello dio un paso valiente

Argüello, de 28 años, reveló en la entrevista con Joaquín Saavedra que su salida del clóset fue liberadora. “Llegué a casa un día, estaba mal internamente, y dije: ‘Voy a hacerlo’”, contó, explicando cómo un amigo lo apoyó para publicar el anuncio en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el comunicador deportivo Argüello expresó “No me odien”, junto a una foto en la que decía: “Celebra el Día de la Bisexualidad”, con lo que dio a entender que pertenece a esta orientación. Aunque temía reacciones negativas, recibió respaldo de periodistas y figuras importantes como Diego Arcos y Andrés Guschmer. “Pensé que habría más rechazo, pero la gente me abrazó”, afirmó, destacando el impacto positivo de su decisión.

Su historia comenzó a gestarse en la adolescencia. Desde los 10 años, Argüello reconoció su bisexualidad, influenciado por una sociedad más inclusiva a través de series y películas. “Nunca tuve un conflicto interno. Vi en Netflix que esto era normal”, dijo en el video, agradeciendo la representación mediática que lo ayudó a aceptarse sin culpa.

«No elegí ser así»

Argüello también habló de la percepción errónea sobre su bisexualidad. “Me enoja que me digan que elegí ser así. No lo elegí, no sé si nací así, pero no puedo cambiarlo”, afirmó. Comparó su orientación con gustos inevitables: “Es como si mi cabeza prefiere chocolate blanco, ¿qué culpa tengo?”.

El periodista destacó el respaldo recibido: “Gente importante me dio apoyo, nunca sentí una contra”. Sin embargo, reconoció la discriminación en Ecuador: “Sigo saliendo a la calle y hay homofobia de arriba abajo”. Su “coraza” tuitera lo protege, pero expresó preocupación por jóvenes que enfrentan rechazo: “Niños de 12 a 15 años pueden sentir que está mal ser así”.

Impacto en el periodismo deportivo

La salida del clóset de Argüello es significativa en el periodismo deportivo, un ámbito tradicionalmente machista. Según Human Rights Watch (2023), Ecuador ha avanzado en derechos LGBTQ+, como el matrimonio igualitario, pero el estigma social persiste. En Fútbol Sin Cassette, Argüello mantiene su profesionalismo, analizando partidos con pasión y rigor.

En el video, Argüello también expresó su deseo de inspirar: “Si mi historia ayuda a alguien a sentirse libre, valió la pena”. Consciente de los jóvenes que enfrentan discriminación, espera que su experiencia aliente a otros. Su trayectoria, desde estudiar periodismo en Argentina hasta brillar en Studio Fútbol, refleja su compromiso con la autenticidad. “Quiero que me recuerden como soy, con mis pros y contras”, afirmó.

Argüello planea continuar en el periodismo deportivo, agradeciendo el apoyo de Guayaquil. “El país me trata bien laboralmente”, dijo, descartando mudarse a pesar de su amor por Argentina. Su historia no solo celebra su identidad, sino que desafía estereotipos, demostrando que el fútbol y la diversidad pueden ir de la mano.