¿Usar el celular de noche daña tu salud? Estudios lo confirman

El uso excesivo de celulares por la noche altera el sueño, la visión y la salud mental, según estudios de 2017 a 2024. Estos fueron realizados globalmente, para entender los riesgos.

Luz azul y trastornos del sueño

La luz azul de las pantallas de celulares inhibe la producción de melatonina, hormona clave para el sueño, según un estudio de la Universidad de Toledo (2018). Esta supresión provoca insomnio y reduce la calidad del sueño REM, esencial para la memoria. Investigadores recomiendan evitar dispositivos dos horas antes de dormir. Un informe del Journal of Adolescent Health (2024) encontró que uno de cada cinco adolescentes usa el celular de noche, despertándose para revisar notificaciones. Esto fragmenta el sueño y afecta el rendimiento escolar. La exposición a la luz azul confunde el reloj biológico, retrasando el descanso. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México (2023) señala que el vamping (uso nocturno de dispositivos) aumenta el riesgo de trastornos del sueño. Los jóvenes de 18 a 24 años dedican en promedio 4.5 horas diarias a internet, según Profeco.

Impacto en la salud visual

Mirar pantallas en la oscuridad causa fatiga visual, ojos secos y visión borrosa, según la Clínica de Ojos del Tolima (2024). La pupila dilatada permite mayor entrada de luz, generando molestias. Un estudio de la Universidad de Toledo (2018) indica que la luz azul prolongada daña la retina. La Dra. María Laura Bortman del Hospital Italiano (2018) explica que fijar la vista en pantallas reduce el parpadeo, causando ojo seco. Los especialistas recomiendan usar luz ambiental y gafas con filtro de luz azul. No hay evidencia de que el uso nocturno cause maculopatía o cáncer ocular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no confirma riesgos de tumores cerebrales por radiación de celulares, aunque clasifica las ondas como “posiblemente cancerígenas” (2024).