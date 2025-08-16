Úrsula Strenge celebra los avances de su hija, quien lucha contra la trombosis venosa cerebral

La presentadora y comunicadora Úrsula Strenge emocionó a sus seguidores al compartir un avance significativo en la salud de su hija, Camila Nogales, quien lucha contra la trombosis venosa cerebral.

En su cuenta oficial de Instagram, Úrsula publicó una serie de imágenes y videos donde Camila mueve una de sus piernas, gesto que representa esperanza en medio del intenso proceso de recuperación que atraviesa.

Con profunda fe, escribió: “Yo creo en un Dios misericordioso y hacedor de milagros”, mostrando así la fortaleza espiritual y el apoyo constante que brinda a su hija desde que inició esta difícil etapa.

La publicación de Úrsula provocó una ola de mensajes llenos de esperanza, aliento y oraciones por parte de seguidores y amigos cercanos a la familia.

Avance significativo en la salud de Camila

El tratamiento que Camila Nogales recibe se basa en la medicina regenerativa. Esta es una rama avanzada de la ciencia médica que utiliza células madre para reparar tejidos dañados.

La técnica busca acelerar la sanación y ofrecer nuevas oportunidades a pacientes que enfrentan condiciones graves como la trombosis cerebral.

Para financiar la terapia, Úrsula Strenge inició una campaña en la plataforma GoFundMe. Esto con el objetivo de reunir los recursos necesarios para continuar con el tratamiento de su hija Camila.

Este pequeño movimiento de Camila Nogales, aunque aparentemente simple, representa un gran progreso en su proceso de recuperación.

Úrsula Strenge es inspiración

Por otro lado, la lucha diaria de Úrsula Strenge ha tocado el corazón de todo el país, transformándose en un ejemplo de resiliencia.

La presentadora ha reafirmado su papel como una madre protectora, entregada y espiritual, acompañando a su hija con fe y una fuerza inquebrantable.

Úrsula Strenge ha manifestado su intención de compartir nuevas noticias sobre la salud de Camila Nogales en los días próximos, mientras cientos de ecuatorianos continúan enviando sus mejores deseos y apoyo para su pronta recuperación.