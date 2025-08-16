COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Úrsula Strenge celebra los avances de su hija, quien lucha contra la trombosis venosa cerebral

El camino hacia la sanación de Camila muestra señales alentadoras. La joven ya mueve una de sus piernas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Úrsula Strenge celebra los avances de su hija
Para financiar la terapia, Úrsula Strenge inició una campaña en la plataforma GoFundMe. Esto con el objetivo de reunir los recursos necesarios para continuar con el tratamiento de su hija Camila.
Úrsula Strenge celebra los avances de su hija
Para financiar la terapia, Úrsula Strenge inició una campaña en la plataforma GoFundMe. Esto con el objetivo de reunir los recursos necesarios para continuar con el tratamiento de su hija Camila.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La presentadora y comunicadora Úrsula Strenge emocionó a sus seguidores al compartir un avance significativo en la salud de su hija, Camila Nogales, quien lucha contra la trombosis venosa cerebral.

En su cuenta oficial de Instagram, Úrsula publicó una serie de imágenes y videos donde Camila mueve una de sus piernas, gesto que representa esperanza en medio del intenso proceso de recuperación que atraviesa.

Con profunda fe, escribió: “Yo creo en un Dios misericordioso y hacedor de milagros”, mostrando así la fortaleza espiritual y el apoyo constante que brinda a su hija desde que inició esta difícil etapa.

La publicación de Úrsula provocó una ola de mensajes llenos de esperanza, aliento y oraciones por parte de seguidores y amigos cercanos a la familia.

Avance significativo en la salud de Camila

El tratamiento que Camila Nogales recibe se basa en la medicina regenerativa. Esta es una rama avanzada de la ciencia médica que utiliza células madre para reparar tejidos dañados.

La técnica busca acelerar la sanación y ofrecer nuevas oportunidades a pacientes que enfrentan condiciones graves como la trombosis cerebral.

Para financiar la terapia, Úrsula Strenge inició una campaña en la plataforma GoFundMe. Esto con el objetivo de reunir los recursos necesarios para continuar con el tratamiento de su hija Camila.

Este pequeño movimiento de Camila Nogales, aunque aparentemente simple, representa un gran progreso en su proceso de recuperación.

Úrsula Strenge es inspiración

Por otro lado, la lucha diaria de Úrsula Strenge ha tocado el corazón de todo el país, transformándose en un ejemplo de resiliencia.

La presentadora ha reafirmado su papel como una madre protectora, entregada y espiritual, acompañando a su hija con fe y una fuerza inquebrantable.

Úrsula Strenge ha manifestado su intención de compartir nuevas noticias sobre la salud de Camila Nogales en los días próximos, mientras cientos de ecuatorianos continúan enviando sus mejores deseos y apoyo para su pronta recuperación.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO