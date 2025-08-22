Universidad de Cuenca abre segundo proceso de postulación con cerca de 500 cupos disponibles

Cerca de 500 cupos en 34 carreras están disponibles en la Universidad de Cuenca, que abrió un segundo proceso de postulación para el período lectivo 2025-2026. Esta oportunidad beneficia a los aspirantes que no obtuvieron un cupo en la primera ronda y que rindieron el examen de admisión a inicios de agosto.

Con el puntaje de esa prueba, los estudiantes podrán aplicar nuevamente para una de las carreras con vacantes. Carreras populares como Economía, Derecho y Medicina ya no están disponibles, pues todos los cupos se asignaron en el primer proceso. Este proceso brinda una segunda oportunidad a miles de jóvenes.

Carreras con más vacantes

Para esta fase, varias carreras tienen solo un cupo disponible, como Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas, Arquitectura, Artes Visuales, Cine, Computación, Emprendimiento e Innovación, y Medicina. Sin embargo, otras ofertas académicas tienen más de 20 cupos.

Las carreras con mayor número de vacantes son: Sociología con 59, Agronomía con 48, Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física con 44, Género y Desarrollo con 43, Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología con 42 e Ingeniería Ambiental con 41.

Fechas y pasos para la postulación

La página web para postularse estará habilitada desde las 13:00 del viernes 22 de agosto hasta las 23:59 del domingo 24 de agosto. En esta ocasión, los aspirantes pueden elegir dos carreras de la lista, en orden de preferencia. El procedimiento de postulación es sencillo y directo.

Primero, deben ingresar a la página web admision.ucuenca.edu.ec. Segundo, el estudiante debe colocar su usuario y contraseña. Después, escoge una de las carreras disponibles. Enseguida debe leer y aceptar los términos y condiciones. Por último, presiona “enviar” cuando esté seguro de la carrera elegida.

Por seguridad, es fundamental descargarse el comprobante de postulación. La Universidad de Cuenca anunció que los resultados se publicarán pronto.