Universidad Católica quiere mantener el invicto ante Defensa y Justicia

Universidad Católica recibe este jueves 24 de abril a Defensa y Justicia en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. Este choque enfrenta a la “Chatoleí”, líder invicta del grupo, contra el “Halcón”, que busca su primera victoria en el torneo. El encuentro promete definir el rumbo de ambos en la lucha por los octavos de final.

Universidad Católica, dirigida por Diego Andrés Martínez, atraviesa un gran momento. En la Copa Sudamericana, los “Camaratas” encabezan el Grupo B con 4 puntos, tras un empate 1-1 ante Vitória en Brasil y una victoria 3-1 como local frente a Cerro Largo de Uruguay. En la Liga Pro ecuatoriana, vienen de derrotar 2-0 a Orense, consolidando su buen rendimiento con una dupla ofensiva letal formada por los panameños Azarias Londoño e Ismael Díaz, quienes han aportado goles y dinamismo.

El arquero Rafael Romo, clave en la clasificación ante Aucas en la fase preliminar (4-3 en penales), es otro pilar del equipo. Católica apuesta por su fortaleza en casa, donde el Olímpico Atahualpa y los 2,850 metros de altitud de Quito suelen ser un factor determinante.

Argentinos con todo ante Universidad Católica

Defensa y Justicia, bajo la conducción de Pablo Daniel De Muner, llega con urgencia de sumar tres puntos. En el Grupo B, los argentinos ocupan la tercera posición con 2 puntos, producto de dos empates sin goles ante Cerro Largo y Vitória. Pese a su solidez defensiva, con Kevin Balanta y Lucas Ferreira como baluartes, el “Halcón” no ha encontrado el gol, un problema que buscan resolver con Aarón Molinas y Juan Miritello en ataque, apoyados por Kevin Gutiérrez en el mediocampo. En la liga argentina, empataron 1-1 contra Huracán, mostrando irregularidad. Defensa, subcampeón de la Sudamericana en 2020, enfrenta el desafío de adaptarse a la altura y romper su sequía ofensiva.

La tabla del Grupo B

El Grupo B está encabezado por Universidad Católica (4 puntos, +2 diferencia de gol), seguido por Vitória (3 puntos, +1), Defensa y Justicia (2 puntos, 0) y Cerro Largo (1 punto, -3). Solo el líder clasifica directamente a octavos, mientras el segundo avanza a los playoffs contra terceros de la Copa Libertadores. Una victoria permitiría a Católica consolidar el primer puesto, mientras que Defensa necesita ganar para meterse en la pelea por la cima y evitar complicaciones en las fechas restantes (Cerro Largo vs. Católica, Defensa vs. Católica, Vitória vs. Cerro Largo).