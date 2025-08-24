Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Manta se traslada a nuevas instalaciones

La Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia se trasladará el 25 de agosto de 2025 a un nuevo edificio en Manta, Ecuador, para optimizar la atención a más de 200.000 habitantes y garantizar justicia ágil a víctimas de violencia, según el Consejo de la Judicatura.

A partir del 25 de agosto de 2025, la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia de Manta operará en un nuevo edificio ubicado en la avenida 108 y calle 122, parroquia Los Esteros, sector del redondel El Paraíso. La infraestructura está diseñada para atender a más de 200.000 habitantes. Cuenta con dos salas de audiencias, una cámara de Gesell, áreas de primera acogida, espera, ingreso de escritos, revisión de causas y archivo, según un comunicado del Consejo de la Judicatura publicado en El Universo.

El equipo estará conformado por tres juezas, tres secretarios, cuatro ayudantes judiciales, un gestor de archivo. También contará con un técnico de ventanilla, un médico, un psicólogo y un trabajador social. Estas instalaciones buscan garantizar un entorno que evite la revictimización, cumpliendo con el protocolo de atención a víctimas de violencia del Consejo de la Judicatura. La unidad atenderá casos de violencia contra la mujer, infracciones contra la integridad sexual y reproductiva y delitos flagrantes. El horario será de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00. Fuera de este horario, se activará un protocolo de atención telefónica para audiencias de flagrancia.

Contexto de la justicia en Manabí

La provincia de Manabí, con 1.6 millones de habitantes, registra un aumento en casos de violencia de género, con 2.347 denuncias en 2024, según la Fiscalía General del Estado. La nueva sede en Manta, uno de los principales centros urbanos de la provincia, responde a la necesidad de acercar la justicia a las víctimas. El Director Provincial del Consejo de la Judicatura, Giordano Gorozabel, destacó que el traslado mejora las condiciones de atención en el Palacio de Justicia de Manta y fortalece el acceso a un sistema judicial equitativo.

El protocolo de atención a víctimas, implementado desde 2022, prioriza la no revictimización y la celeridad en casos sensibles. En 2024, el Consejo de la Judicatura invirtió USD 1.2 millones en infraestructura judicial en Manabí, según Primicias, para modernizar instalaciones y capacitar personal.

Impacto en Manta

Gorozabel afirmó que la nueva sede en Los Esteros promueve un sistema de “paz y equidad” al garantizar atención especializada. La unidad manejará un promedio de 150 casos mensuales, según datos históricos de la Fiscalía. Las víctimas pueden presentar denuncias directamente en la sede o a través de canales digitales habilitados por el Consejo de la Judicatura.