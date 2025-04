La UNE alerta que el 80 % de los planteles educativos requiere de mantenimiento urgente

Que al menos ocho, de cada diez escuelas necesitan de mantenimiento urgente a 25 días del inicio del año lectivo en el ciclo Costa, alertan desde la UNE.

Andrés Quispe, presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), destacó durante su visita de este miércoles 9 de abril a Manabí, que el retorno a clases, programado para el próximo 5 de mayo, se dará en medio de una infraestructura escolar deteriorada, y sin una inversión significativa por parte del Gobierno. A esto se suma el impacto del invierno, que ha dejado estragos significativos, como en Manabí, donde se registran 157 planteles educativos con daños que incluyen inundaciones, colapsos de muros y sedimentos en patios y aulas, según reportes recientes de la Coordinación Zonal 4 de Educación.

De acuerdo a los datos proporcionados, Portoviejo lidera la lista con 45 instituciones afectadas, seguido por Sucre, Bolívar y Santa Ana. Citando información del Gobierno, Quispe afirmó que el 80 % de los planteles educativos en el régimen Costa requiere mantenimiento o remodelación. Aunque no todos estos daños son recientes ni relacionados al invierno actual, este dato subraya la vulnerabilidad estructural previa al ciclo lectivo 2025-2026. Si se calcula en base a datos del Ministerio de Educación, a nivel nacional hay unos 9.407 planteles educativos fiscales, de los cuales aproximadamente el 50 % corresponden al régimen Costa y Galápagos. Con esas cifras, se podría calcular que más de 4 mil son los establecimientos educativos que requieren intervención.

Gobierno destaca inversión de $ 89 millones en mejoras educativas

Alegría Crespo, Ministra de Educación, ha dicho a medios nacionales que se ha invertido $ 89 millones en mejoras educativas. Sin embargo, Quispe aseguró que esta inversión es insuficiente y que los padres de familia deben seguir aportando para el mantenimiento de los planteles. no se reflejan en la realidad cotidiana de las escuelas. “Las mingas no reemplazan el mantenimiento en profundidad”, dijo. Con él coinciden padres de familia como Rafael Guerrero, quien detalló que cada año debe aportar hasta con $ 10 dólares para mejoras en la escuela donde estudian sus dos hijos en Portoviejo. “Eso es obligación del Gobierno, nosotros lo hacemos de buena voluntad, pero no debería ser así” enfatizó Guerrero.

Maximiliano Núñez, Coordinador Zonal 4 de Educación, detalló que´se han destinado $ 14 millones para enfrentar la emergencia en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. De estos, $ 11 millones se distribuyen en mantenimiento eléctrico, mampostería y obras hidrosanitarias. Además, $ 4 millones se invertirán en nuevas aulas y baterías sanitarias.

Quispe argumentó que “la actual ministra de Educación no ejecutó mil millones de dólares del presupuesto asignado en 2024 ($ 4 mil millones), recursos que pudieron destinarse a reparar los daños causados por el invierno y mejorar las condiciones de los planteles”. “Si le preguntan al narcotráfico, es un gobierno bueno; si le preguntan al pueblo, es malo”, afirmó, subrayando la desconexión entre las políticas públicas y la realidad en las aulas.

Los textos desactualizados, otro problema en el inicio de clases

Quispe destacó que otro de los problemas, que compromete la calidad educativa en el país, es la desactualización de los textos escolares. “Volvemos a las aulas con los contenidos de los textos escolares de hace cinco años”, afirmó Quispe, criticando que estos materiales no abordan temas cruciales como la pandemia o la creciente inseguridad que afecta al país. Según el líder sindical, el Ministerio de Educación ha convocado a un proceso de licitación por $ 16 millones para imprimir nuevos textos, pero con un contenido que permanece obsoleto. “Son textos en cartón con el mismo viejo contenido educativo”, señaló, evidenciando una falta de visión para adaptar la enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes.