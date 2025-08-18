COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Tragedia

Una pericia relaciona arma incautada con en el crimen del estudiante Sebastián Ribadeneira, dice la Fiscalía

Seis personas, incluido un adolescente, enfrentan cargos por el robo con resultado de muerte de Rafael Sebastian Ribadeneira en Manta, agravando la crisis de seguridad.
Prisión preventiva para detenidos por crimen de estudiante universitario.
Prisión preventiva para detenidos por crimen de estudiante universitario.
Prisión preventiva para detenidos por crimen de estudiante universitario.
Prisión preventiva para detenidos por crimen de estudiante universitario.

Redacción

Redacción ED.

Una pericia preliminar relaciona el arma incautada a seis detenidos en el crimen del estudiante universitario Rafael Sebastián Ribadeneira como resultado de un robo, según un informe de la Fisicalía.

En Manta asesinaron al estudiante Rafael Sebastian Ribadeneira, durante un robo en el sector El Murciélago, la noche del 12 de agosto de 2025. La Fiscalía procesa a seis personas, incluido un adolescente, por el crimen e incautaron el arma con la que supuestamente se hizo el disparo. 


Lo ocurrido

Según la Fiscalía, al joven lo hirieron de bala durante el asalto y falleció poco después en un hospital. El crimen, perpetrado en La Flavio Reyes, desató una rápida respuesta policial que culminó con la captura de cinco adultos, un adolescente de 16 años y la incautación de un arma. Tras el reporte del robo, agentes de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda inmediata.

Con información recabada en el lugar, identificaron el vehículo utilizado por los presuntos responsables, localizado a pocos kilómetros de la escena. Durante la intervención, los ocupantes confesaron haber arrojado los objetos robados en un terreno baldío cercano. La inspección policial recuperó dichos objetos y un arma de fuego, presuntamente utilizada en el crimen, lo que permitió la aprehensión de los sospechosos.

Reconocimiento

Un allegado de la víctima, al llegar al sitio, reconoció los objetos robados e informó que Ribadeneira había muerto debido a la herida de bala. La Fiscalía presentó cargos por robo con resultado de muerte, un delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión. 

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó varias pruebas. El acta de levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia confirmaron que la muerte de Ribadeneira se debió a una herida de bala. Además, una pericia balística preliminar vinculó el arma hallada con el homicidio, dice un informe de la Fiscalía. 

En la audiencia también se presentó un informe de reconocimiento del lugar y las evidencias recolectadas, entre ellas el arma, así como los objetos robados que reforzaron la materialidad del delito. Las versiones de los policías que participaron en el operativo fueron cruciales para sustentar la aprehensión de los implicados.

Los detenidos

A Joseline G., Dayana F., Nexar G., Víctor Ch. y Ángel C., les dictaron prisión preventiva. Para el adolescente involucrado, un juez especializado ordenó internamiento preventivo, considerando su edad y las normativas aplicables a menores de edad.

Jaime Salgado, jefe del distrito Manta, manifestó que la investigación apunta a que el menor de edad fue quien hizo el disparo que acabó con la vida de Rafael. Además, informó que el menor registra antecedentes penales. Entre las evidencias, la Policía incautó el arma con la que supuestamente se hizo el disparo contra Rafael.

Arma incautada a detenidos sería de donde salió el disparo que asesinó a Ribadeneira.
Arma incautada a detenidos sería de donde salió el disparo que asesinó a Ribadeneira.

Era estudiante de periodismo deportivo

Rafael Sebastián Ribadeneira era estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Rafael dio sus primeros pasos en la narración deportiva en ULEAM Radio, en el programa Cronómetro Deportivo. Ribadenira era oriundo de la ciudad de Portoviejo. (27)

