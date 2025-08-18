Una pericia relaciona arma incautada con en el crimen del estudiante Sebastián Ribadeneira, dice la Fiscalía

Una pericia preliminar relaciona el arma incautada a seis detenidos en el crimen del estudiante universitario Rafael Sebastián Ribadeneira como resultado de un robo, según un informe de la Fisicalía.

En Manta asesinaron al estudiante Rafael Sebastian Ribadeneira, durante un robo en el sector El Murciélago, la noche del 12 de agosto de 2025. La Fiscalía procesa a seis personas, incluido un adolescente, por el crimen e incautaron el arma con la que supuestamente se hizo el disparo.



Lo ocurrido

Según la Fiscalía, al joven lo hirieron de bala durante el asalto y falleció poco después en un hospital. El crimen, perpetrado en La Flavio Reyes, desató una rápida respuesta policial que culminó con la captura de cinco adultos, un adolescente de 16 años y la incautación de un arma. Tras el reporte del robo, agentes de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda inmediata.

Con información recabada en el lugar, identificaron el vehículo utilizado por los presuntos responsables, localizado a pocos kilómetros de la escena. Durante la intervención, los ocupantes confesaron haber arrojado los objetos robados en un terreno baldío cercano. La inspección policial recuperó dichos objetos y un arma de fuego, presuntamente utilizada en el crimen, lo que permitió la aprehensión de los sospechosos.

Reconocimiento

Un allegado de la víctima, al llegar al sitio, reconoció los objetos robados e informó que Ribadeneira había muerto debido a la herida de bala. La Fiscalía presentó cargos por robo con resultado de muerte, un delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó varias pruebas. El acta de levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia confirmaron que la muerte de Ribadeneira se debió a una herida de bala. Además, una pericia balística preliminar vinculó el arma hallada con el homicidio, dice un informe de la Fiscalía.

En la audiencia también se presentó un informe de reconocimiento del lugar y las evidencias recolectadas, entre ellas el arma, así como los objetos robados que reforzaron la materialidad del delito. Las versiones de los policías que participaron en el operativo fueron cruciales para sustentar la aprehensión de los implicados.

Los detenidos

A Joseline G., Dayana F., Nexar G., Víctor Ch. y Ángel C., les dictaron prisión preventiva. Para el adolescente involucrado, un juez especializado ordenó internamiento preventivo, considerando su edad y las normativas aplicables a menores de edad.