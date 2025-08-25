Tiras de pollo desatan el caos y una brutal pelea entre los pasajeros de un crucero en Miami

Una pelea estalló en la madrugada de este lunes a bordo de un crucero de la empresa Carnival mientras regresaba a Miami, Estados Unidos. El incidente, ocurrido en el área del bufé del barco y se desencadenó por una disputa en la fila para servirse comida, aparentemente por unas tiras de pollo. Un video que circula en redes sociales muestra a varios pasajeros golpeándose entre sí, generando caos en el comedor del navío.

El altercado tuvo lugar en el último día de un viaje operado por Carnival, una de las principales compañías de cruceros en el mundo. Según testigos, la tensión entre los pasajeros había ido en aumento durante la jornada, y la disputa por las tiras de pollo en el bufé desató la trifulca. Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran a decenas de personas involucradas, con empujones, gritos y algunos golpes.

Pelea en el crucero quedó grabada por los pasajeros

Todo ocurrió mientras el personal del crucero intentaba controlar la situación. Carnival no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero fuentes a bordo indicaron que el personal de seguridad intervino rápidamente para separar a los involucrados. No se reportaron heridos graves ni detenciones, aunque las autoridades portuarias de Miami fueron notificadas al llegar el barco al puerto.

Los pasajeros señalaron que el ambiente tenso del último día del crucero, combinado con la aglomeración en el bufé, pudo haber contribuido al estallido de la pelea. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, no son inéditos en cruceros, donde la convivencia prolongada y el consumo de alcohol pueden exacerbar conflictos. Carnival, con sede en Miami, opera decenas de rutas en el Caribe y otras regiones, transportando a millones de pasajeros anualmente.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones

La empresa es conocida por sus estrictos protocolos de seguridad, pero el incidente pone en evidencia los desafíos de gestionar grandes grupos en espacios cerrados. El personal de seguridad estuvo al tanto de la pelea en el crucero y varios de los agentes permanecieron enn el área del restaurante. Las autoridades, en el puerto, esperaron a los pasajeros para iniciar con las investigaciones.