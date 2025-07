Una nueva baja en el Miss Universe Ecuador 2025: La candidata de Orellana también renunció

El certamen Miss Universe Ecuador 2025 se quedó con 19 candidatas tras la renuncia de Kimberly Seme Espinoza, representante de Orellana.

La candidata anunció su retiro a través de Instagram, marcando la segunda baja del concurso después de la salida de la manabita Ana Cristina Delgado, registrada en marzo pasado.

Kimberly Seme y sus razones para dejar el Miss Universe 2025

Kimberly Seme, de 29 años, indicó que su retiro del certamen Miss Universe Ecuador es por razones de salud. “Con mucho respeto y el corazón lleno de emociones, quiero comunicar que, por motivos de fuerza mayor, he tomado la decisión de no continuar como candidata al certamen Miss Universe Ecuador 2025. (…) Me retiro con la frente en alto, agradecida por lo vivido y por todo lo que está por venir”, escribió.

“Esta no ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria. Agradezco profundamente a la organización CNB Ecuador por haber confiado en mí, y por haberme brindado la oportunidad de representar a mi provincia con orgullo”, agregó, la ex reina de Francisco de Orellana, destacando que “los sueños no se cancelan, solo se redirigen. Y lo que nace del corazón, siempre encuentra su momento”.

Quedan 19 aspirantes a la corona

Con la repentina salida de Kimberly Seme, el certamen que dirige la organización Concurso Nacional de Belleza (CNB Ecuador) tendrá solo 19 candidatas. Estas son:

Cristiane Marques Das Neves, 28 años. Samantha Quenedit, 24 años. Kenia Bonilla Canchigre, 29 años. Lisseth Naranjo Goya, 27 años. Chantal Degel Jácome, 28 años. Ariana Taranto, 35 años. Andrea Gura, 24 años. Gabriela Sánchez Núñez, 32 años. Nadia Mejía, 29 años. Melanie Montaleza, 29 años. Mariola Vejarano, 28 años. Daphne Currat, 27 años. Bárbara Bernal, 22 años. Paola Dayana Carrera, 25 años. Cristie Thermidor, 21 años. Priscilla Jijón, 25 años. María José Otavalo, 28 años. Paula Vizcaíno, 21 años. Allinson Jácome, 20 años.

Cabe destacar que estas jóvenes se concentran desde el 6 de julio en el Hotel Oro Verde de Guayaquil para ser parte de las competencias previas a la gala final, la misma que está programada para el 26 de julio en el Palacio de Cristal del principal puerto ecuatoriano.

Las candidatas participarán en talleres de inglés, media training, expresión corporal y ensayos durante su estancia.

Manabí no tiene representante en el Miss Universe Ecuador 2025

La provincia de Manabí, con una larga historia en certámenes de belleza, no tiene representante en el concurso nacional de este año.

Hace unas semanas, la mantense Ana Cristina Delgado hizo oficial su renuncia, destacando: “Hoy, lamentablemente, debo comunicarles que, por motivos de fuerza mayor, no podré participar en CNB Ecuador. Agradezco profundamente a la organización por la oportunidad que me brindaron. También quiero agradecerles por sus mensajes llenos de cariño y apoyo. Los llevaré siempre en mi corazón y me los guardaré con esperanza para el próximo año, si Dios lo permite”.

La Miss Universe 2025 coronará a la soberana ecuatoriana

La gala final del concurso contará con la presencia de la danesa Victoria Kjaer, actual Miss Universe. Ella coronará a la sucesora de la guayaquileña Mara Topic.

Cabe recordar que la vencedora representará a Ecuador en Miss Universe 2025, a realizarse el 21 de noviembre en Tailandia. Esta es la segunda edición bajo la dirección de CNB Ecuador, tras la transición de la franquicia en 2024.