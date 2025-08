Una madrugada violenta en Santo Domingo: un baleado y otro decapitado

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas amaneció con un saldo de dos muertes violentas en las primeras horas del domingo 3 de agosto de 2025. Los hechos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad y han puesto en alerta a las autoridades policiales.

El primer caso, un asesinato a bala en la avenida Bombolí, y el segundo, un cuerpo decapitado en la vía Quevedo. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) se encarga de la investigación de ambos crímenes para esclarecer las circunstancias.

Santo Domingo: asesinato en la avenida Bombolí

El primer suceso se registró aproximadamente a la 01h45 de la madrugada en la avenida Bombolí y calle Río Verde. El equipo de emergencias del Ecu911 recibió una alerta sobre un cuerpo tendido en la calzada, lo que movilizó a personal de la Dinased al lugar.

Al llegar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre, identificado como Daniel Antonio Quiroz Mera, de 38 años. La víctima, que estaba sola al momento del crimen, presentaba múltiples heridas de bala.

Según las primeras versiones de los moradores, se escucharon varios disparos alrededor de la 01h40, y al salir de sus viviendas, encontraron el cuerpo. También señalaron que varios ocupantes circulaban por el sector en un vehículo gris sin placas en ese momento.

La policía informó que Quiroz portaba un cuchillo en su mano derecha, un detalle que se suma a la investigación. La víctima, de estado civil soltero, vivía sola en el sector y trabajaba aparentemente en una vidriería. Sus familiares se presentaron en el centro forense para los trámites legales.

Macabro hallazgo en plantación de palma africana

Apenas unos minutos después, a las 02h00 de la madrugada, otro incidente violento estremeció a la provincia. Alertaron a las autoridades sobre un cuerpo sin vida en la vía Quevedo, a la altura del km 33, rumbo al recinto Primavera. El macabro hallazgo ocurrió en el interior de una plantación de palma africana de una hacienda.

Los moradores encontraron un cuerpo decapitado, con las manos y piernas atadas con sogas y cables eléctricos.

El personal de la Dinased acudió al lugar y confirmó que alguien había decapitado a la víctima. El cuerpo y la cabeza estaban a pocos metros de distancia. Hasta el momento, nadie ha identificado a la víctima, pero presumen que tiene tez afroecuatoriana. La Policía sospecha que alguien la decapitó con un machete, debido a la naturaleza de las heridas.

Los moradores del sector aseguraron no haber escuchado ni visto nada inusual y no reconocen a la víctima, lo que sugiere que podría no ser un residente del lugar. El cuerpo fue trasladado al centro forense, donde se espera que los análisis forenses ayuden a determinar su identidad y las causas precisas de su muerte.

Investigación y preocupación en la ciudadanía

Estos dos hechos violentos en una misma madrugada han generado preocupación en la ciudadanía de Santo Domingo. La violencia en la provincia ha escalado, y los crímenes de este tipo no son ajenos a la realidad local.

Las autoridades policiales han intensificado las investigaciones para dar con los responsables de ambos sucesos y esclarecer los motivos detrás de cada uno. (MF. A.)