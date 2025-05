Una lesión en la rodilla obliga a Cristhian Noboa a decir adiós al fútbol

Cristhian Noboa, volante ecuatoriano de 40 años, confirmó su retiro del fútbol profesional debido a una lesión crónica en la rodilla que le impide competir. En una entrevista con el programa Cabina 14 de radio Diblu, el exjugador de Emelec anunció que no cumplirá su sueño de retirarse con el Bombillo tras una operación fallida en España.

Noboa, quien fichó por Emelec a inicios de 2024, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un partido amistoso contra Delfín. A pesar de someterse a una nueva cirugía en España, el volante no logró recuperarse. “No puedo correr todavía. A veces me levanto y duele, en otras ocasiones no. Obvio quisiera jugar, pero no puedo. Ya no me veo en la alta competencia”, expresó en la entrevista. Su último partido oficial fue el 10 de diciembre de 2023, cuando jugó como titular en el empate 1-1 entre Sochi y Gazovik Oremburgo por la Premier League rusa, acumulando un año y medio sin actividad profesional.

Su proceso de recuperación

El ecuatoriano, con una carrera destacada en clubes como Emelec, Rubin Kazan, Rostov y Sochi, enfrentó un largo proceso de recuperación. Sin embargo, las secuelas de la lesión marcaron el fin de su trayectoria. “Me encantaría, pero es mi rodilla”, insistió Cristhian Noboa, quien admitió que solo puede jugar de manera recreativa con amigos. Su retiro no solo cierra una etapa en el fútbol ecuatoriano, sino que también despide a uno de los mediocampistas más emblemáticos del país, conocido por su visión de juego y liderazgo.

Noboa, que disputó más de 500 partidos profesionales y representó a Ecuador en múltiples competiciones internacionales, deja un legado significativo. Su paso por Europa, especialmente en Rusia, lo consolidó como un referente del fútbol ecuatoriano. En Emelec, donde soñaba con cerrar su carrera, no pudo sumar minutos oficiales en 2024 debido a la lesión, un golpe duro para el jugador y los aficionados del Bombillo.

Los proyectos de Cristhian Noboa fuera de las canchas

A pesar del adiós a las canchas, Noboa ya planifica su futuro. “Estoy escribiendo un libro, estoy con un podcast, estoy abriendo una cafetería, estoy sacando una nueva línea de café y tengo otros proyectos”, reveló. Estos emprendimientos reflejan su intención de mantenerse activo y contribuir desde nuevos espacios. La cafetería y la línea de café, en particular, buscan capitalizar su popularidad en Ecuador, mientras que el libro y el podcast podrían ofrecer una mirada íntima a su carrera y experiencias.

El retiro de Noboa se suma a una lista de futbolistas ecuatorianos que han enfrentado dificultades para prolongar sus carreras debido a lesiones. En el contexto del fútbol profesional, las lesiones de rodilla son una de las principales causas de retiros prematuros, especialmente en jugadores de edad avanzada. La LigaPro, donde Emelec compite, ha visto a varios ídolos despedirse en circunstancias similares, lo que resalta la exigencia física del deporte.

Los hinchas de Emelec, que esperaban ver a Noboa brillar nuevamente en el estadio George Capwell, han expresado su apoyo en redes sociales, reconociendo su esfuerzo por volver. Su anuncio marca el inicio de una nueva etapa, donde el exvolante buscará dejar huella fuera del campo. Mientras tanto, Emelec continúa su preparación para la temporada 2025, ajustándose a la ausencia de una de sus figuras más esperadas.