Hace 2 meses
Mundo
Oceanía

Familia australiana rechaza oferta millonaria por su casa rodeada de construcciones modernas

Empresarios han insistido durante años en adquirir la propiedad, pero la familia australiana ha mantenido una postura firme.
Una familia australiana, los Zammit, ha rechazado una oferta superior a los 50 millones de dólares australianos
La propiedad de los Zammit destaca entre las demás y está roeada de lujosas casas.
Una familia australiana, los Zammit, ha rechazado una oferta superior a los 50 millones de dólares australianos
La propiedad de los Zammit destaca entre las demás y está roeada de lujosas casas.

José Moreira

Redacción ED.

Una familia australiana, los Zammit, ha rechazado una oferta superior a los 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por su casa en Sídney. La residencia permanece rodeada por modernas construcciones de lujo. A pesar de la presión de promotores inmobiliarios, los propietarios defienden su hogar desde hace más de 40 años. Se trata de un símbolo de su historia familiar, y aseguran que no tienen intención de venderlo.

El terreno, ubicado en un barrio de alto valor inmobiliario en Sídney, es una de las últimas propiedades originales en una zona transformada por rascacielos y residencias de lujo. La casa de los Zammit, una reconocida familia australiana, con su característico jardín, contrasta con los edificios modernos que la rodean. Aquello la convierte en un punto de interés tanto para desarrolladores como para los medios locales.

Familia australiana se desiste de vender

Según reportes, los promotores han insistido durante años en adquirir la parcela, pero la familia australiana ha mantenido una postura firme: “Pueden seguir soñando”, declararon ante las ofertas.  La resistencia de los Zammit no solo responde a motivos sentimentales, sino también a su arraigo en el lugar donde han vivido por décadas. La propiedad, construida hace más de 40 años, alberga recuerdos familiares.

Expertos inmobiliarios señalan que el valor del terreno podría seguir aumentando debido a la escasez de parcelas disponibles en la zona, lo que intensifica el interés de los compradores.  El caso ha generado atención en Australia, donde el mercado inmobiliario ha experimentado un auge significativo. Aquello ocurre especialmente en Sídney, una de las ciudades más caras del país.

Los Zammit son personas con determinación

Según datos de la Oficina Australiana de Estadísticas, los precios de las propiedades en la ciudad han crecido un 25 % en los últimos cinco años. Aquello se debe a la demanda de espacios residenciales en áreas urbanas.  La decisión de los Zammit refleja un fenómeno poco común en un contexto donde las presiones económicas suelen prevalecer. Vecinos y medios locales han destacado la determinación de la familia.

Los Zammit han convertido su hogar en un símbolo de resistencia frente al desarrollo urbano. Por ahora, la familia australiana continúa viviendo en su casa, rodeados de un paisaje que cambia rápidamente. Aquello ocurre mientras los promotores aguardan una oportunidad que parece cada vez más lejana.

