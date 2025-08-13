Balacera en un taller de motos dejó un fallecido y varios heridos en Los Esteros, de Manta

Una balacera en un taller de motos en el barrio El Paraíso, parroquia Los Esteros, dejó un hombre fallecido y varios heridos. Ocurrió este miércoles 13 de agosto, pasadas las 14h00. Sicarios armados dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes en el lugar, según la Policía. El ataque, ocurrido en el Distrito Manta, genera alarma ante el aumento de muertes violentas en la zona.

La balacera se registró en un taller de motos ubicado en el sector de Los Esteros. Testigos relataron que los atacantes llegaron al sitio y abrieron fuego sin mediar palabra, causando pánico entre los presentes. La víctima mortal, identificada como Carlos Falconez, falleció en el lugar. Sin embargo a los heridos los trasladaron de urgencia en vehículos particulares y ambulancias del Cuerpo de Bomberos a casas de salud para recibir atención médica.

Balacera el taller de motos causó temor

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. En la escena se recolectaron varios casquillos de bala. Estas se analizarán como parte de las indagaciones para identificar a los responsables. También, para poder determinar el móvil del ataque. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron detenciones relacionadas con el caso.

El Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó acumula 299 muertes violentas en lo que va de 2025, una cifra alarmante que se aproxima a las 331 registradas durante todo el 2024. Este nuevo episodio de violencia refuerza la preocupación de la ciudadanía, que exige mayores medidas de seguridad para frenar la escalada de crímenes en la región. Autoridades locales han señalado que reforzarán los operativos en zonas de alta incidencia delictiva.

La parroquia Los Esteros, conocida por su actividad comercial, ha sido escenario de varios incidentes violentos en los últimos meses. Aquello ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta balacera en el taller de motos del barrio El Paraíso. (17)