Graz: Sube a 10 la cifra de personas muertas tras tiroteo en una escuela secundaria en Austria

A las 10:00 horas, la Policía de Graz recibió alertas de disparos en el instituto BORG. La unidad especial Cobra y un helicóptero fueron desplegados en una operación a gran escala. La Policía evacuó el centro y confirmó que el agresor, un ciudadano austriaco sin antecedentes, usó dos armas con licencia legal. Las víctimas mortales incluyen ocho estudiantes y un adulto, además de una mujer que falleció en el hospital. Once personas resultaron heridas, varias en estado grave.

Respuesta de las autoridades de Graz

El ministro del Interior, Gerhard Karner, señaló que el atacante no estaba en el radar policial y no se había graduado del instituto. Las autoridades investigan los motivos del ataque, pero no han revelado detalles. La Policía aseguró en su cuenta de X que la situación está controlada y no hay peligro adicional. Los estudiantes ilesos fueron trasladados a un punto de encuentro para reunirse con sus familias.

Duelo nacional en Graz

El canciller Christian Stocker describió el suceso como una “tragedia nacional” en un mensaje en X, expresando condolencias a las familias. “Una escuela es un lugar de confianza y esperanza. Este brutal ataque nos impacta a todos”, afirmó. Austria decretó tres días de luto y un minuto de silencio nacional el miércoles a las 10:00 horas.

Reacciones oficiales

El presidente Alexander van der Bellen calificó el ataque como un “horror indescriptible” en Bluesky. “Eran jóvenes con toda la vida por delante y un profesor que los acompañaba. Austria está de luto”, escribió, destacando la unidad del país frente al dolor. La Cruz Roja desplegó 160 personas y psicólogos para atender a víctimas y familiares, solicitando donaciones de sangre.

Contexto histórico

Según el diario Die Presse, este es el tiroteo con más víctimas mortales en la historia de Austria. Incidentes similares en 1997 y 2018 dejaron un muerto y un herido, respectivamente. Graz, con 300,000 habitantes, es la segunda ciudad más grande del país y no había enfrentado un ataque de esta magnitud.

Impacto en la comunidad

El ataque, ocurrido a días del décimo aniversario de la masacre de Graz de 2015, ha conmocionado a la ciudad. Videos en redes sociales muestran escenas de pánico y la rápida evacuación policial. Las autoridades pidieron no difundir imágenes para evitar entorpecer la investigación.

Investigación en curso

La Policía analiza las armas incautadas y realiza peritajes balísticos. Una carta de despedida encontrada en el domicilio del agresor, según Kronen Zeitung, podría ofrecer pistas sobre sus motivaciones, aunque no se han confirmado detalles.