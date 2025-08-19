Un procedimiento mínimamente invasivo consigue aliviar los síntomas dolorosos de la artrosis de rodilla

Un estudio realizado por NYU Langone Health (EE.UU.) reveló que la embolización de la arteria genicular, un procedimiento mínimamente invasivo practicado por radiólogos intervencionistas, puede aliviar el dolor crónico de rodilla en pacientes con artrosis moderada a grave, ofreciendo una alternativa segura para quienes no son candidatos a cirugía.

El procedimiento

La técnica consiste en bloquear el flujo sanguíneo anormal hacia la membrana sinovial de la rodilla, responsable de transportar células inmunitarias que generan inflamación y dolor. Para ello, los especialistas introdujeron microesferas químicas biocompatibles mediante un catéter guiado por imágenes, con el fin de sellar hasta seis arterias de la rodilla.

El procedimiento se realizó bajo sedación leve, con una duración promedio menor a dos horas. Todos los participantes, 25 hombres y mujeres de entre 50 y 78 años, fueron sometidos a la intervención entre enero de 2021 y enero de 2023.

Resultados del estudio

Un año después del procedimiento, más del 60% de los pacientes reportó mejoras significativas en dolor y movilidad. Entre los hallazgos clave se registró una reducción promedio del 12% en los niveles de VEGF, proteína que estimula la formación de vasos sanguíneos y que está asociada con la progresión de la artrosis.

Asimismo, se detectó un descenso del 15% en el agonista del receptor de la interleucina 1 (IL-1Ra), marcador vinculado al control de la inflamación. Los efectos secundarios fueron mínimos, limitándose a manchas cutáneas leves en la rodilla y dolor localizado cerca de la incisión.

Opinión de los investigadores

El radiólogo intervencionista Ryan Hickey, coinvestigador del estudio, destacó que la embolización es un procedimiento “seguro, eficaz y mínimamente invasivo” que podría modificar el curso de la enfermedad más allá de aliviar el dolor. Además, resaltó que la técnica es especialmente adecuada para pacientes que no pueden someterse a una artroplastia de rodilla debido a edad avanzada, obesidad, diabetes u otros factores de riesgo.

Por su parte, el investigador principal Bedros Taslakian subrayó que la reducción del VEGF podría convertirse en un biomarcador de éxito para evaluar objetivamente la eficacia del tratamiento.

La artrosis de rodilla

La artrosis de rodilla es una de las enfermedades articulares más frecuentes a nivel mundial. En Estados Unidos, se diagnostican anualmente 24 millones de casos, cifra que, según los especialistas, aumentará con el envejecimiento de la población.

Los pacientes incluidos en el estudio habían recibido previamente tratamientos convencionales sin éxito, como inyecciones de corticosteroides, aspiraciones de líquido articular, plasma rico en plaquetas y fisioterapia.

Investigación sobre los beneficios para la rodilla

El equipo de NYU Langone anunció que continuará evaluando la duración de los beneficios del procedimiento y definirá qué pacientes son los más propensos a obtener mejores resultados. También planea realizar ensayos con una muestra más amplia para validar los hallazgos.

Mientras tanto, la embolización de la arteria genicular se perfila como una alternativa prometedora frente a terapias invasivas, ampliando las opciones disponibles para quienes padecen dolor incapacitante por artrosis de rodilla.