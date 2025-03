Compártelo con tus amigos:

Un padre de 52 años y su hijo de 7 años fueron asesinados en Esmeraldas el 14 de marzo de 2025. La Policía investiga el móvil del crimen.

En la madrugada del pasado 14 de marzo, alrededor de las 02h30, la Policía de Esmeraldas acudió a un llamado de emergencia en el sector de Santa Rosa, donde hallaron los cuerpos sin vida de un hombre de 52 años y su hijo de 7. Ambos presentaban múltiples heridas causadas por un arma blanca. Según las primeras investigaciones, el crimen podría estar relacionado con una disputa dentro del núcleo familiar.

Los cuerpos estaban dentro de una vivienda de construcción mixta, una propiedad ubicada en el sector Santa Rosa. Las víctimas, padre e hijo, mostraban signos violencia. El adulto presentaba heridas en la cabeza, tórax y extremidades, mientras que el menor tenía cortes en el rostro.

La Policía, que aún no ha detenido a ningún sospechoso, inició una investigación preliminar que apunta a un conflicto familiar como posible móvil del crimen. Las autoridades no han revelado detalles adicionales para no entorpecer las indagaciones. Se espera que los resultados de las autopsias aporten más información sobre las circunstancias exactas del doble asesinato.

Este caso ha generado consternación en la comunidad local, donde los vecinos expresan su preocupación por la violencia en la zona. Esmeraldas ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses, lo que ha incrementado la presencia policial y las medidas de seguridad en zonas estratégicas.