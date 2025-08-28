Un muerto y diez heridos en volcamiento de bus en vía Calacalí-La Independencia

Un accidente de tránsito en la vía Calacalí-La Independencia, en el kilómetro 112, sector de Pedro Vicente Maldonado, Pichincha, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y diez heridas. El siniestro ocurrió la madrugada de este jueves 28 de agosto e involucró el volcamiento de un bus de pasajeros de la cooperativa Trans Esmeraldas. El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 recibió la alerta a las 03:04 y coordinó la respuesta con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos.

El bus, según reportes preliminares, perdió pista y se volcó a un costado de la carretera, cayendo parcialmente en un barranco. La oscuridad y el frío de la madrugada complicaron las labores de rescate, que requirieron el uso de equipos especializados para extraer a las víctimas. Personal de emergencias de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Quito y La Concordia atendió el incidente. La vía permaneció parcialmente cerrada durante las operaciones.

Siniestros de tránsito en Pichincha

Pichincha es una de las provincias con mayor incidencia de accidentes de tránsito en Ecuador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2022 se registraron 4.681 siniestros en las vías periféricas de Quito y carreteras de la zona, con un 45% de estos dejando personas heridas. Este accidente se suma a otros dos reportados por el ECU 911 el mismo día en la provincia.

En el cantón Mejía, un choque entre un vehículo pesado y un automóvil en la Panamericana Sur, sector Machachi, dejó tres heridos. La emergencia fue reportada a las 05:37, y las autoridades coordinaron la atención inmediata. Asimismo, en Guayllabamba, un accidente entre un bus y un camión en la Panamericana Norte resultó en otra persona fallecida, según información oficial.

Respuesta de las autoridades

El ECU 911 destacó la activación oportuna de recursos para atender el siniestro en Pedro Vicente Maldonado. “Tras recibir la alerta a las 03:04, se coordinó con las instituciones de respuesta para garantizar la atención de las víctimas”, indicó la institución en un comunicado. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, y el número exacto de heridos está en proceso de verificación.

Este accidente resalta la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las carreteras ecuatorianas, especialmente en rutas de alta siniestralidad como la vía Calacalí-La Independencia.