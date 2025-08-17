Un militar de 21 años de edad murió ahogado en un balneario del cantón Portovelo, en la provincia de El Oro

Un militar de 21 años murió la tarde del viernes 15 de agosto en el cantón Portovelo, provincia de El Oro. El uniformado de las Fuerzas Armadas se encontraba en el sector La Poza del Amor, de la parroquia Salatí, cuando sucedió la desgracia.

El militar, identificado como Enrique O., habría estado con un grupo de amigos en el lugar. De acuerdo a ciertos testigos, varios jóvenes ingresaban y salían del agua en reiteradas ocasiones. Tras varios minutos, uno de ellos ingresó al agua, pero no salió. Posteriormente, residentes del lugar observaron el cuerpo del militar flotando.

Tras observar la situación, los testigos dieron aviso a sus amigos, quienes estaban en el mismo sitio. Al conocer que su compañero estaba inconsciente en el agua, ellos ingresaron al afluente y trataron de salvarle la vida.

Equipos de emergencia confirmaron la muerte del militar

Al notar que su amigo permanecía sin vida, los amigos huyeron del lugar asustados. Mientras, habitantes del lugar y turistas socorrieron al joven hasta que arribaron paramédicos, según reportan medios locales.

Posteriormente, trascendió que el militar ya estaba sin vida. Tras ello, llegaron al balneario agentes de unidades especializadas de la Policía Nacional y un fiscal de turno para iniciar con las diligencias correspondientes. Finalmente, los uniformados trasladaron el cuerpo del joven militar a un centro forense de la provincia para la realización de la autopsia y determinar las causas del deceso. (04)