Un Lazo que no ha sido desatado: Leonardo ‘Lazito’ Quezada confiesa que es virgen

El periodista y presentador de 35 años, Leonardo ‘Lazito’ Quezada, nacido en Machala, Ecuador, confesó en ‘Los Hackers de la Farándula’ que sigue siendo virgen. ¿El motivo? Está guardando su “corazón de pollo” para quien lo conquiste de verdad.

‘Lazito’ siempre ha dado de qué hablar, pero esta vez se pasó. En pleno programa de ‘Los Hackers de la Farándula’, el machaleño soltó una revelación que dejó a sus compañeros con cara de “¿qué acabo de escuchar?”. “Soy virgen, me he guardado para la fémina que quiera este corazón chiquito, de pollo”, dijo con esa mezcla de humor y seriedad que lo define.

El momento fue épico. Frente a las cámaras, ‘Lazito’ no dudó en abrirse. “Saben que mi corazón es de pollo”, repitió, mientras los demás en el set se miraban incrédulos. En redes, el clip se hizo viral rapidito. Pero ‘Lazito’ no solo tiró la bomba y ya. Aseguró que su decisión es pura convicción. No hay prisas ni presiones para él, solo espera a esa persona especial que le robe el aliento (y el corazón).

¿Quién es Lazito Quezada?

‘Lazito’ no es cualquier figura. Con 35 años, este periodista se ha ganado un puesto en la tele ecuatoriana gracias a su estilo directo y su look inspirado en el argentino Marcelo Polino. Desde sus inicios en ‘Vamos con Todo’, donde se inventó ese apodo pegajoso, ha sabido destacar. “Quería ser diferente, y mira dónde estoy”, contó alguna vez.

Eso sí, tiene sus límites claros. “No hablo de sexualidad ni expongo a nadie sin permiso. Mis valores no se negocian”, dijo en una entrevista pasada. Y ahora, con esta confesión, demuestra que su vida personal también sigue esa línea: auténtica y sin filtros.

En un mundo donde la farándula suele ser puro escándalo, Lazito rompe esquemas. No es el típico galán que presume conquistas; él va por otro carril, uno que mezcla valores, humor y un toque de misterio. ¿Habrá una “fémina” lista para conquistarlo? Por ahora, él sigue siendo el rey de las sorpresas en la tele ecuatoriana.