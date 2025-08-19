COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Un hombre fue asesinado en Portoviejo mientras se dirigía a un colegio

Luego de las pericias, los restos fueron trasladados al centro forense de Manta para la autopsia de rigor.
Los sujetos se movilizaban en una motocicleta
Los sujetos se movilizaban en una motocicleta

Redacción

Redacción ED.

Un hombre fue asesinado de varios disparos cuando iba en una moto en la calle Portoviejo, sitio La Mocora de la parroquia Colón en Portoviejo, provincia de Manabí. El hecho sucedió aproximadamente a las 12h20 de este martes 19 de agosto. Los sicarios, quienes también se desplazaban en una motocicleta, interceptaron a la víctima y le dispararon varias veces en la cabeza. Moradores del sector indicaron que el fallecido iba a retirar a un familiar a un colegio cuando se dio el atentado. El ciudadano fue identificado como John Vera. 

Agentes de Criminalística y Dinased llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones. El cuerpo fue levantado del lugar e ingresado a una vivienda. Luego de las pericias, los restos fueron trasladados al centro forense de Manta para la autopsia de rigor.

Violencia en la provincia de Manabí

Según reportes preliminares, los agresores actuaron con rapidez y huyeron inmediatamente después del hecho. La Policía Nacional recolectó evidencias en la escena, incluyendo casquillos de bala, para determinar el tipo de arma utilizada. Este tipo de ataques, ejecutados por sicarios en motocicleta, es una modalidad común. 

Manabí ha registrado un incremento en los índices de violencia en los últimos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2024 se reportaron 1.245 muertes violentas en la provincia, un 15% más que en 2023. La parroquia Colón, en Portoviejo, no es ajena a estos incidentes, aunque las autoridades aún no han establecido si este crimen está relacionado con disputas entre grupos delictivos o responde a otros motivos. Las investigaciones iniciales buscan esclarecer el móvil del asesinato. 

Próximos pasos en la investigación

El asesinato generó temor entre los habitantes de La Mocora. La ciudadanía ha expresado su inquietud por la recurrencia de hechos violentos y solicita mayor presencia policial para garantizar la seguridad. . Este caso se suma a una serie de crímenes que han incrementado la percepción de inseguridad en la capital manabita.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los autores del crimen. El traslado del cuerpo al centro forense de Manta permitirá obtener más información sobre la dinámica del ataque a través de la autopsia. La Policía Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier dato que pueda contribuir al caso, garantizando la confidencialidad de la información.

