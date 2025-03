Compártelo con tus amigos:

El cadáver de Miguel Enrique Cedeño Cagua, de 25 años, lo hallan baleado en una vía rural de Pedernales. La Policía investiga las circunstancias de este crimen que dejó a un hombre asesinado.

La tarde de este martes, los habitantes de una zona rural en Pedernales hicieron un macabro hallazgo. Un cuerpo baleado estaba a un costado de la vía que conduce a Punta de Mico, alejado de las casas. La noticia alarmó a los moradores, quienes, asustados, dieron la alerta a la Policía.

Los agentes llegaron rápidamente al lugar y confirmaron que se trataba de una muerte violenta. De inmediato, informaron a sus compañeros de Criminalística y Dinased, quienes se encargaron de las investigaciones en el sitio.

Al realizar entrevistas, los agentes se enteraron de que los moradores no habían escuchado disparos, lo que sugiere que el asesinato podría haber ocurrido en otro lugar. Tras el crimen, el cuerpo de Miguel Cedeño, de 25 años, lo dejaron en ese camino rural.

Los gendarmes tomaron declaración a los testigos del área, pero al ser un lugar algo apartado, no se descartó que el asesinato hubiera tenido lugar en otro sitio. La hipótesis más probable es que el hombre fuera atacado en un lugar diferente y luego su cuerpo fuera dejado en la vía rural. Esta situación complica las investigaciones y aumenta la incertidumbre sobre lo sucedido.

Cuerpo de hombre asesinado lo llevan a Santo Domingo

Tras realizar las primeras pericias en el lugar y obtener la autorización del fiscal de turno, el cuerpo de Cedeño fue trasladado al centro forense en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto se debió a la cercanía con el cantón de Pedernales y las posibilidades de un análisis más completo en dicho centro.

De acuerdo con las autoridades, Miguel Cedeño no tenía antecedentes penales, lo que hace aún más confusa las causas del crimen. La Policía ha comenzado a indagar sobre las posibles razones que llevaron a este hombre a perder la vida de manera tan violenta. No se descartan varias hipótesis, pero hasta el momento no se tiene claridad sobre lo que motivó este asesinato.

El caso sigue siendo investigado, mientras tanto, la comunidad de Pedernales permanece conmocionada ante un crimen que parece no tener explicación. Las autoridades continuarán sus esfuerzos para esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables de este acto de violencia que deja a un hombre asesinado.