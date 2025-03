Compártelo con tus amigos:

Wilson Carmelo Basurto, un hombre de 42 años, fue asesinado a tiros, frente a un negocio de cacao en el cantón Bolívar. Las autoridades investigan las causas del crimen.

La tarde de este lunes 10 de marzo, el cantón Bolívar, ubicado en la provincia de Manabí, fue escenario de un asesinato. La víctima fue identificada como Wilson Carmelo Basurto Anchundia, de 42 años. Basurto, quien trabajaba como jornalero y realizaba otras actividades para ganarse el sustento diario, fue abatido a tiros frente a un negocio de venta de cacao en el barrio 12 de Octubre, en la vía hacia Quiroga.

El cuerpo de Basurto quedó tendido sobre el suelo, encima de un plástico que cubría materiales de construcción. Según los testigos, el ataque fue sorpresivo y los criminales escaparon rápidamente después de cometer el crimen. A la llegada de la Policía, la escena ya había sido alterada. Una turba enardecida decidió tomar el cuerpo de la víctima, trasladándolo hasta la casa de sus familiares para su velación y posterior sepultura. Este acto impidió que los agentes pudieran llevar a cabo su trabajo de investigación en el lugar.

El hijo de Wilson Basurto con desesperación, intentó auxiliar a su padre. “Viejito no te me vayas, estábamos trabajando bien, no me dejes solo”, fueron las palabras de él, quien no dudó en mancharse con la sangre que emanaba del cuerpo de su padre mientras intentaba salvarlo. Sin embargo, el hombre ya había fallecido en el mismo instante en que fue atacado.

Sin pistas de sicarios que asesinaron a tiros a un hombre

Los agentes de la Policía iniciaron las investigaciones pertinentes y trataron de revisar las cámaras de seguridad del sector en busca de pistas. Sin embargo, las cámaras estaban averiadas, lo que dificultó la identificación de los responsables del crimen. Esto deja a las autoridades con pocas pruebas para avanzar en la investigación.

Wilson Basurto no tenía antecedentes penales, lo que ha generado más incertidumbre sobre los motivos del asesinato. Las autoridades siguen investigando las posibles causas del ataque.

No se descarta ninguna hipótesis, pero el crimen parece estar vinculado a un hecho aislado. La comunidad de Bolívar está consternada por este trágico suceso, que deja un hombre asesinado a tiros y una profunda tristeza en los familiares y amigos de la víctima.