Asalto con machete en un bus de transporte urbano, en Quito, dejó herido al conductor

Un hombre armado con un machete cometió un asalto y atacó a pasajeros y al conductor de un bus urbano en el norte de Quito. Producto de este incidente el chofer del micro de pasajeros resultó herido con un corte. El violento asalto con machete ocurrió en un sector donde los robos en el transporte público son recurrentes, según moradores. Las cámaras de seguridad del bus captaron el hecho, y la Policía Nacional ya investiga para dar con el responsable.

El incidente comenzó cuando el agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada, abordó el bus y se sentó en la parte posterior. Las grabaciones de las cámaras del transporte público muestran que permaneció allí varios minutos. Cuando el bus estaba casi vacío el sujeto se levantó, sacó un machete escondido en su chompa e increpó a una pasajera sentada en la zona derecha. La mujer, en un intento de proteger sus pertenencias, lanzó su celular hacia la parte frontal del bus.

Asalto con machete quedó registrado por las cámaras del bus

El asaltante, al intentar recuperar el teléfono, forcejeó con el conductor, quien se convirtió en el principal objetivo del ataque. “Nadie se mueve, nadie se mueve”, gritó el hombre. Según testigos, el delincuente le exigía al conductor el dinero recaudado. Así mismo amenazaba a los pasajeros para que entreguen sus pertenencias. En medio del altercado, el agresor atacó al chofer, provocándole un corte, y huyó por una calle aledaña.

Imágenes de cámaras de seguridad del sector muestran al individuo corriendo hacia un camión de distribución de gas, que aparentemente lo esperaba. El sospechoso se aferró al cajón del vehículo, que giró a la derecha y se perdió en el sector. El conductor herido, a pesar de su lesión, persiguió al agresor y alertó a los vecinos, pero no lograron detenerlo.

Moradores del sector señalaron que los delincuentes aprovechan que los buses llegan casi vacíos a ciertas rutas para perpetrar robos. “Siempre pasa. El problema es que los buses llegan hasta acá con pocos pasajeros y ahí aprovechan para asaltar. Los mismos que venden gas o pasan repartiendo cualquier cosa a domicilio son los cómplices”, afirmó.

Poca presencia policial en el sector del asalto

Otros vecinos indicaron que la falta de presencia policial en la zona facilita este tipo de delitos. “No es la primera vez que pasa algo así, y siempre es lo mismo. Los ladrones saben que no hay patrullaje constante”, añadió. Los vecinos han expresado su preocupación por la inseguridad y han solicitado mayor vigilancia en las rutas de transporte público.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para identificar y capturar al agresor del asalto con un machete y a los posibles cómplices, incluido el conductor del camión de gas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del bus y del sector son piezas clave en el proceso. Además, las autoridades han anunciado que reforzarán la seguridad en las zonas identificadas como de alto riesgo para prevenir futuros incidentes.

El conductor herido tras el asalto con un machete fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica. Aunque su estado no ha sido detallado oficialmente, fuentes cercanas indican que la herida no pone en riesgo su vida. Los pasajeros, aunque no sufrieron lesiones físicas, fueron atendidos por personal de emergencia debido al impacto emocional del suceso.