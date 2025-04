Chulquero detiene entierro exigiendo que le paguen el dinero que, según él, le debía el fallecido

Un entierro en Colombia, que debía ser un acto solemne, se convirtió en un episodio de caos gracias a un chulquero. El prestamista interrumpió la ceremonia exigiendo el pago de una deuda que el fallecido presuntamente tenía con él. El hombre se plantó frente a la bóveda gritando “¡Me dan mi plata o no se va!”, impidiendo que el féretro avanzara. La escena, grabada por asistentes se difundió y viralizó masivamente en redes sociales. Aquello ha desatado un debate sobre los límites del reclamo de deudas y el respeto a los rituales funerarios.

El incidente ocurrió en un cementerio de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Se dio durante el sepelio de una persona. En los videos que circulan en plataformas como X y TikTok, se observa al chulquero, visiblemente alterado, bloqueando el paso del cortejo fúnebre. “Me dan mi plata o no lo dejo enterrar”, repetía el hombre, mientras familiares y asistentes intentaban persuadirlo. La tensión escaló cuando algunos presentes comenzaron a lanzarle flores y objetos para que el chulquero se apartara, lo que intensificó el enfrentamiento.

Chulquero resultó increpado por los familiares del occiso

El hecho, que rápidamente se volvió viral, ha generado reacciones encontradas. Algunos usuarios en redes sociales critican la actitud del prestamista por considerar que vulneró un momento de duelo. Otros en cambio defienden su derecho a reclamar el dinero adeudado. Hasta el momento, no se ha confirmado si la familia del fallecido accedió a pagar la deuda ni si las autoridades locales intervinieron para resolver el conflicto. Sin embargo, el prestamista logró su objetivo: visibilizar su reclamo de manera contundente.

El episodio ha abierto una discusión más amplia sobre las prácticas de los prestamistas informales en Colombia. Ellos suelen ofrecer créditos con altos intereses a personas en situación de vulnerabilidad económica. En regiones como el Chocó, donde el acceso a servicios bancarios es limitado, los “chulqueros” son una fuente común de financiamiento. No obstante, sus métodos de cobro han sido cuestionados por su agresividad. Este caso, aunque extremo, refleja las tensiones que surgen cuando las deudas no son saldadas, especialmente en contextos de precariedad económica.

Reclamos de duedas generan controversias

El respeto a los rituales funerarios, profundamente arraigados en la cultura colombiana, también son un punto central del debate. En Quibdó, los entierros son momentos de unión y despedida que trascienden lo individual. La interrupción de este acto se percibió por muchos como una afrenta a los valores culturales y religiosos. Aquello amplificó la indignación en redes sociales.

El incidente no es el primero de su tipo en Colombia, donde los reclamos de deudas han generado controversias en el pasado. En 2023, por ejemplo, un caso similar en Cali involucró a un prestamista que irrumpió en un velorio, aunque sin alcanzar la viralidad de este episodio en Quibdó. Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, y el cementerio no ha proporcionado detalles adicionales.

Mientras el video continúa circulando y acumulando millones de reproducciones, el suceso ha puesto en el centro del debate cuestiones éticas, económicas y culturales. La imagen del prestamista frente a la bóveda, desafiante ante el dolor de los familiares, останется como un símbolo de las tensiones que atraviesan a una sociedad marcada por la desigualdad y la informalidad.