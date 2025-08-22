Un hombre condujo su camión envuelto en llamas hasta una estación de bomberos en China

Un conductor en Jiangxi, China, llevó su camión cargado de aceite de pino y envuelto en llamas, directamente a una estación de bomberos. Lo hizo para que los rescatistas extinguieran el fuego, en un acto que ha captado la atención en redes sociales. El incidente ocurrió cuando el vehículo comenzó a incendiarse durante un trayecto. El conductor, un exbombero, decidió actuar rápidamente para evitar un desastre mayor.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, alertó previamente a la estación de bomberos para que abrieran las puertas y estuvieran preparados. Según un video compartido en el canal de YouTube Soft White Underbelly y en plataformas como X, el conductor mantuvo la calma. Lo hacía mientras conducía el camión envuelto en llamas por las calles de Jiangxi.

Camión envuelto en llamas llevaba aceite de pino

Los bomberos lograron extinguir el incendio en aproximadamente diez minutos, evitando daños adicionales o víctimas. El vehículo transportaba aceite de pino, un material altamente inflamable, lo que incrementó el riesgo de la situación. El conductor, gracias a su experiencia previa como bombero, conocía los procedimientos y optó por llevar el camión a un lugar donde pudiera ser atendido de inmediato. Lo hizo para evitar detenerse en una zona poblada.

La decisión fue destacada por usuarios en redes sociales, quienes elogiaron su rapidez y sangre fría. Sin embargo, expertos han advertido que conducir un vehículo en llamas puede ser peligroso, ya que podría propagar el fuego o causar accidentes si el conductor pierde el control. El camión envuelto en llamas quedó captado en videos mientras era llevado a la estación de bomberos.

Casos similiares en otros países del mundo

El incidente ha reavivado el debate sobre cómo manejar emergencias de este tipo. En 2021, un caso similar en Guangdong, China, mostró a otro conductor llevando un camión en llamas a una estación de bomberos, donde el fuego se apagó en menos de 90 segundos. En contraste, un caso en California en 2022 generó críticas cuando un hombre condujo un vehículo incendiado por una autopista.

China ha registrado varios incidentes de vehículos en llamas en los últimos años, algunos relacionados con materiales peligrosos. En 2024, el país reportó más de 3 mil incendios vehiculares, según datos del Ministerio de Gestión de Emergencias. La rápida acción del conductor en Jiangxi evitó que el incidente se sumara a esta estadística como una tragedia mayor.

Las autoridades locales no han proporcionado más detalles sobre posibles investigaciones o el estado del camión tras el incendio. Este caso destaca la importancia de la preparación y la respuesta rápida en situaciones de emergencia.