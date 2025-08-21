Un barbero fue asesinado a tiros en su local en Riochico, Portoviejo

Un barbero fue asesinado de varios disparos cuando estaba en su local comercial en la parroquia Riochico, Portoviejo, Manabí, este jueves 21 de agosto de 2025. Según la información de testigos, al lugar llegaron los criminales en una motocicleta de la que se bajaron e ingresaron al negocio donde estaba el hombre de unos 25 años quien falleció en el mismo instante. El ataque ocurrió en la antigua vía de ingreso a Riochico, generando conmoción entre los residentes de la zona.

Los disparos se escucharon en toda la antigua vía de ingreso a la parroquia Riochico de Portoviejo, por lo que en pocos minutos se aglomeraron decenas de personas quienes solo se limitaban a observar pues sentían temor de dar más detalles del hecho. Agentes de Criminalística y Dinased realizan las pericias y se espera el arribo de personal de medicina legal para el traslado del cuerpo al centro forense de Manta.

Aumento de la violencia en la provincia

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen para facilitar la recolección de evidencias balísticas y otros indicios. Las autoridades están revisando posibles grabaciones de cámaras de seguridad en los alrededores para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni el móvil del ataque, aunque las investigaciones están en curso.

Manabí ha registrado un incremento significativo de homicidios en 2025. Portoviejo y Manta concentran la mayoría de casos de muertes violentas, con un patrón recurrente de ataques ejecutados por sicarios en motocicleta.

En abril de 2023, un hecho similar sacudió a Portoviejo cuando un comerciante fue baleado en el sector de San Pablo, también por desconocidos en moto. Este tipo de crímenes, según reportes policiales, está vinculado a disputas entre grupos delictivos que operan en la provincia. Sin embargo,las autoridades no han confirmado si el asesinato del barbero está relacionado con estas actividades.

Impacto en la comunidad local

La parroquia Riochico, una zona tradicionalmente tranquila, se ha visto afectada por la creciente inseguridad. Los residentes expresan preocupación por la recurrencia de estos actos violentos. En julio de 2025, un doble homicidio en el sector de Crucita, a pocos kilómetros de Riochico, dejó dos víctimas. Además de múltiples interrogantes sobre la seguridad en la región.

La falta de información proporcionada por los testigos, debido al miedo, complica las investigaciones.