Apagón masivo afecta a España, Portugal y Andorra; lo investigarán como un posible ciberataque

Un apagón repentino dejó sin suministro eléctrico a hogares y empresas en España, Portugal y Andorra este lunes 28 de abril del 2025. Esto afectó también partes de Francia conectadas a la red eléctrica española. El incidente, que comenzó alrededor de las 12h30, paralizó la península ibérica, aunque las Islas Baleares y Canarias mantuvieron el servicio. Las autoridades investigan si la causa fue un ciberataque o un incendio en Francia, mientras Red Eléctrica Española (REE) trabaja en la restauración progresiva del suministro.

El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) anunció la apertura de una investigación para determinar si el apagón pudo ser provocado por un ciberataque. Paralelamente, la agencia Euronews señaló que un incendio en el monte Alaric, en el suroeste de Francia, podría haber dañado una línea de muy alta tensión. Esta se encuentra entre Perpiñán y el este de Narbona, desencadenando la caída de la red. A las 13h30, REE informó que la recuperación de la tensión había comenzado por el norte y sur de la península, un paso clave para restablecer el suministro de forma gradual.

Apagón afectó a España, Portugal y Francia

El corte eléctrico afectó a millones de usuarios en la península ibérica, generando interrupciones en actividades comerciales, servicios públicos y el día a día de los ciudadanos. Usuarios en redes sociales reportaron que algunas zonas de Francia, conectadas a la red española, también sufrieron cortes. No obstante, las autoridades galas no han confirmado la extensión del impacto. Las Islas Baleares y Canarias, al no depender de la red peninsular, no registraron problemas.

REE explicó que la restauración del servicio es un proceso complejo que requiere la “energización paulatina” de la red de transporte. Aquello se da a medida que los grupos de generación eléctrica se reintegran. En un comunicado en Twitter, la entidad destacó que los esfuerzos se centran en recuperar la estabilidad del sistema. Horas después del incidente, agencias e instituciones energéticas de España, Portugal y Andorra informaron que el suministro, tras el apagón, comenzaba a restablecerse en diversas localidades, provincias y regiones, aunque de manera progresiva.

Un incendio forestal habría tenido incidencia

El apagón en España, Portugal y Francia puso en alerta a los sistemas energéticos europeos, especialmente por la posibilidad de un ciberataque. El CCN-CERT, encargado de la ciberseguridad en España, prioriza esta línea de investigación debido al creciente riesgo de ataques a infraestructuras críticas. En los últimos años, Europa ha enfrentado incidentes similares, atribuidos a actores maliciosos que buscan desestabilizar redes esenciales.

Por otro lado, el incendio en el monte Alaric, reportado por Euronews, ofrece una explicación alternativa. El fuego, que habría dañado una línea de alta tensión clave, coincide con las condiciones climáticas adversas en el suroeste de Francia. En dicha zona, los incendios forestales han sido recurrentes. Esta infraestructura es vital para la interconexión eléctrica entre España y Francia, lo que explicaría la magnitud del apagón.

En zonas rurales deberán esperar

Las autoridades de los países afectados han coordinado esfuerzos para acelerar la recuperación del servicio. En España, REE trabaja en conjunto con operadores europeos para estabilizar la red. En Portugal y Andorra, los organismos energéticos han reportado avances en la restauración, aunque algunas zonas rurales podrían tardar más en recuperar el suministro.

El apagón en España, Portugal y Francia ha renovado el debate sobre la vulnerabilidad de las redes eléctricas ante ciberataques y desastres naturales. Mientras las investigaciones avanzan, los ciudadanos esperan un informe oficial que esclarezca las causas y permita prevenir futuros cortes.