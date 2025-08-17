COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Nacional

Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es procesado por secuestro con resultado de muerte en Pedro Carbo, Guayas

Robert Stalin M. R., agente de la CTE, es procesado por secuestro con resultado de muerte en Pedro Carbo, Guayas, tras un operativo que reveló su participación en el crimen.
Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es procesado por secuestro con resultado de muerte en Pedro Carbo, Guayas. (Referencial-CTE)
Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Robert Stalin M. R., enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte en Pedro Carbo, Guayas. La aprehensión ocurrió el 13 de agosto en Lomas de Sargentillo, durante un operativo policial. Se le acusa de participar en el secuestro de una pareja, resultando en la muerte de una víctima por disparos.

La Policía Nacional recibió una alerta del ECU 9-1-1 sobre dos ciudadanos heridos en Daule. La víctima sobreviviente relató que fueron secuestrados, amarrados y vendados en Lomas de Sargentillo, luego trasladados a Isidro Ayora. Allí, un sujeto disparó a la mujer por no participar en un sicariato previo, hiriendo también al hombre.

Detalles del caso en el que estaría involucrado un agente de la CTE

El hombre, malherido, llevó el cuerpo de su pareja a la carretera, donde un conductor los auxilió. Identificó a Robert Stalin M. R. como involucrado, quien habría disparado contra él. La Unidad Antisecuestro y Extorsión encontró al agente en el inmueble del secuestro, junto a dos vehículos, uno robado.

La Fiscalía presentó cargos por secuestro con resultado de muerte, basándose en el COIP. El juez dictó prisión preventiva para Robert Stalin M. R., trasladándolo a Guayaquil. La instrucción fiscal durará 30 días, con penas de 26 a 30 años.

Este caso destaca la gravedad del delito y la acción policial. La víctima identificó al agente, quien ahora enfrenta un proceso judicial. La CTE no ha emitido comentarios oficiales. El procesamiento se enmarca en el COIP, que sanciona el secuestro con severas penas. La prisión preventiva refleja la seriedad del caso. La Fiscalía busca esclarecer los hechos, las investigaciones iniciaron.

