UFC confirma combate entre Carlos Vera y David Martínez en peso gallo

El ecuatoriano Carlos Vera enfrentará al mexicano David Martínez en un combate de peso gallo el 13 de septiembre de 2025 en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, durante Noche UFC, buscando su segunda victoria en la UFC, según anunció la organización.
Confirmación del combate
La UFC confirmó el miércoles 6 de agosto de 2025 a través de sus redes sociales el combate entre el ecuatoriano Vera y el mexicano Martínez en la categoría de peso gallo (135 libras) para el evento Noche UFC. “Otra pelea añadida a Noche UFC. David Martínez se enfrenta a Carlos Vera en un duelo de peso gallo”, publicó UFC Español en redes sociales. El enfrentamiento tendrá lugar en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, como parte de la cartelera preliminar encabezada por Diego Lopes vs. Jean Silva.
Vera, de 37 años, originario de Manta, regresa al octágono tras su victoria por sumisión en el primer asalto contra el congoleño Josias Musasa el 15 de marzo de 2025 en Las Vegas. Con un récord profesional de 12 victorias y 4 derrotas en MMA, Vera busca consolidarse en la división.
Martínez, conocido como ‘Black Spartan’, de 26 años, tiene un historial de 12 triunfos y 1 derrota. En su última pelea, el 29 de marzo de 2025, noqueó en el primer asalto al brasileño Saimon Oliveira, ganando un bono por Performance of the Night en UFC México.
Antecedentes de los peleadores
Carlos Vera, apodado ‘Pequeño’, debutó en la UFC en 2024, logrando su primera victoria en 2025 tras una derrota inicial. Su experiencia en jiu-jitsu brasileño le ha permitido destacar en el suelo, como demostró ante Musasa. Vera, que entrena en Falls Church, Virginia, tiene como meta pelear tres veces en 2025 para acercarse al top 15 de la división de peso gallo, según un mensaje en redes sociales. “Es un honor pelear contra un guerrero que respeto. Esta es para Latinoamérica”.
Contexto de Noche UFC
Próximos pasos
El combate entre Vera y Martínez fue reprogramado desde el 14 de junio en UFC Atlanta debido a ajustes en el calendario. Ambos peleadores han aceptado el enfrentamiento, y la UFC espera la firma del contrato en los próximos días. La pelea, parte de la cartelera preliminar.