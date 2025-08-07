UFC confirma combate entre Carlos Vera y David Martínez en peso gallo

La UFC confirmó el miércoles 6 de agosto de 2025 a través de sus redes sociales el combate entre el ecuatoriano Vera y el mexicano Martínez en la categoría de peso gallo (135 libras) para el evento Noche UFC. “Otra pelea añadida a Noche UFC. David Martínez se enfrenta a Carlos Vera en un duelo de peso gallo”, publicó UFC Español en redes sociales. El enfrentamiento tendrá lugar en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, como parte de la cartelera preliminar encabezada por Diego Lopes vs. Jean Silva.

Vera, de 37 años, originario de Manta, regresa al octágono tras su victoria por sumisión en el primer asalto contra el congoleño Josias Musasa el 15 de marzo de 2025 en Las Vegas. Con un récord profesional de 12 victorias y 4 derrotas en MMA, Vera busca consolidarse en la división.

Martínez, conocido como ‘Black Spartan’, de 26 años, tiene un historial de 12 triunfos y 1 derrota. En su última pelea, el 29 de marzo de 2025, noqueó en el primer asalto al brasileño Saimon Oliveira, ganando un bono por Performance of the Night en UFC México.