Ucrania y la Unión Europea preparan nuevo paquete de sanciones contra Rusia tras cumbre con Trump

Ucrania, en colaboración con la Unión Europea (UE), ha iniciado la elaboración de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión en 2022, tras la reciente reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Este esfuerzo busca intensificar la presión sobre Moscú para que cese las hostilidades y avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

Zelenski anunció este martes 19 de agosto, tras una videoconferencia con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ambas partes están trabajando conjuntamente en estas sanciones. Durante el encuentro virtual participaron los 27 líderes de la UE. En la reunión, también se discutieron los resultados de la cumbre en Washington. Costa señaló que las próximas semanas serán cruciales para definir estas garantías.

Esfuerzos conjuntos por la paz

En una publicación en la red social X, Zelenski subrayó que “unas garantías de seguridad fiables y eficaces para Ucrania son el logro más importante de nuestros esfuerzos conjuntos, de todos nuestros socios y, sobre todo, de la valentía ucraniana que defendió nuestra independencia”. Además, expresó su agradecimiento por el “apoyo incondicional” de la UE.

Por su parte, Costa advirtió que el proceso se encuentra en un “punto crítico” y que, aunque no hay resultados garantizados, el compromiso europeo sigue firme. “Debemos continuar con esta labor para alcanzar el éxito”, afirmó.

Presión internacional sobre Rusia

Zelenski enfatizó que el nuevo paquete de sanciones, aún en desarrollo, tiene como objetivo “aumentar la presión hasta que Rusia tome medidas reales para detener la guerra”. Este anuncio se produce en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas, marcadas por la reunión del lunes 18 de agosto en la Casa Blanca. En el evento, líderes europeos acompañaron a Zelenski para discutir con Trump estrategias para lograr un alto al fuego.

El conflicto, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022, ha generado una serie de sanciones internacionales contra Moscú. Los problemas han generado afectaciones en sectores como la energía, las finanzas y el comercio. Este decimonoveno paquete busca reforzar estas medidas, aunque los detalles específicos aún no han sido revelados. La UE y Ucrania han insistido en que cualquier negociación de paz debe incluir a Kiev y respetar su soberanía territorial.

Negociaciones y desafios

La reunión entre Zelenski y Trump se celebró tras un encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y el líder ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes 15 de agosto en Alaska.

Mientras tanto, los ataques rusos continúan afectando a ciudades ucranianas como Járkiv, Zaporiyia y Sumy. La situación refuerza la urgencia de medidas diplomáticas y sanciones más estrictas. Zelenski ha insistido en que la presión internacional es esencial para obligar a Rusia a negociar.