Turistas de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil ya no necesitan certificado de fiebre amarilla para ingresar a Ecuador

El Gobierno de Ecuador suspendió la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros que llegan de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Esta medida, que estaba vigente desde el 12 de mayo de 2025, fue revertida este miércoles 27 de agosto, según confirmó el Viceministerio de Turismo.

La decisión se toma a poco más de tres meses de haberse impuesto el requisito, el cual se justificó por un aumento de casos en los países vecinos.

Ecuador elimina el requisito de certificado de fiebre amarilla

El Viceministerio de Turismo emitió un comunicado oficial detallando la eliminación de la medida. El documento indica que la obligatoriedad ha sido sustituida por una simple recomendación de vacunación. Esto significa que los viajeros de los países mencionados ya no necesitan mostrar el certificado antes de abordar cualquier medio de transporte con destino a Ecuador, ya sea aéreo, terrestre o marítimo.

La medida previa, impuesta en mayo, tenía como fin proteger la salud pública de la población ecuatoriana. En ese momento, las autoridades sanitarias decidieron exigir el certificado debido a un repunte de casos de fiebre amarilla en los países de la región. La flexibilización de este requerimiento podría impactar positivamente el flujo turístico en el país.

Reanudación de la actividad turística sin restricciones

El comunicado de las autoridades resalta que las actividades turísticas en Ecuador están “plenamente operativas, sin restricciones”. Esta confirmación busca asegurar a los viajeros nacionales e internacionales que el país está abierto y listo para recibirlos.

El Gobierno considera la eliminación del certificado de fiebre amarilla como un paso para facilitar el turismo receptivo internacional, uno de los sectores más importantes de la economía del país.

El Viceministerio enfatizó que el país continúa siendo un destino seguro. La política turística del gobierno busca ahora promover la llegada de visitantes. El turismo es una fuente de ingresos significativa para Ecuador. La eliminación de esta barrera de entrada podría incentivar a más viajeros a planificar sus vacaciones en el país andino.

Contexto regional y perspectivas a futuro

La decisión de Ecuador se alinea con la necesidad de revitalizar el sector turístico. La industria se ha visto afectada por las restricciones de viaje de los últimos años. La flexibilización de los requisitos de entrada es una estrategia común entre países. Esto busca atraer a más visitantes y generar ingresos.

La fiebre amarilla sigue siendo una preocupación de salud pública en la región. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas han optado por una medida menos restrictiva. Han pasado de una obligación a una recomendación.

Esto muestra un cambio en el enfoque de las políticas sanitarias y migratorias del país. La evolución del turismo receptivo se seguirá de cerca en los próximos meses.