¿Tu sistema inmune está débil? Claves para fortalecer las defensas de manera efectiva

Mejorar las defensas del cuerpo contra enfermedades es posible mediante prácticas basadas en estudios científicos y recomendadas por expertos, para prevenir infecciones y mantener la salud general. El sistema inmune, encargado de proteger al organismo de virus, bacterias y otros patógenos.

Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han identificado estrategias efectivas para fortalecer el sistema inmunológico. Estas incluyen una alimentación balanceada, actividad física regular y descanso adecuado, factores que potencian la respuesta del cuerpo ante virus y bacterias.

Una dieta rica en vitamina C (naranjas, kiwis, pimientos rojos) y vitamina D (salmón, sardinas, yema de huevo) es esencial. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2023 mostró que consumir 75-100 mg diarios de vitamina C mejora la función de los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco clave. La vitamina D, obtenida también con 15-20 minutos de exposición solar diaria, regula las respuestas inmunitarias, según el NIH. El zinc , presente en semillas de calabaza ( 30 mg por 100 g ) y lentejas, fortalece las barreras mucosas, con una ingesta recomendada de 11 mg para hombres y 8 mg para mujeres .

Realizar 30 minutos diarios de actividad física moderada, como caminar o yoga, mejora la circulación de células inmunitarias, conforme indica un informe del NIH de 2024. Dormir entre 7 y 8 horas por noche permite la regeneración del sistema inmune, según la Academia Americana de Medicina del Sueño.