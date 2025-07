¿Tu cuerpo te está gritando que pares? Estas seis señales de estrés y ansiedad no mienten

El estrés crónico puede manifestarse a través de síntomas físicos, según el doctor Rawdy Reales, especialista en medicina interna. Desde caída del cabello hasta palpitaciones, estos signos alertan sobre la necesidad de atender la salud mental en cualquier lugar del mundo para prevenir complicaciones.

El doctor Rawdy Reales, reconocido experto en medicina interna, ha identificado seis síntomas físicos que el cuerpo manifiesta cuando está bajo niveles intensos de estrés o ansiedad. Estos signos, que van más allá de las manifestaciones emocionales como tristeza o pánico, son una advertencia clara de que la salud mental necesita atención inmediata. Señales que no debes ignorar

El primer síntoma destacado por Reales es la caída del cabello, un problema que puede estar relacionado con desequilibrios hormonales causados por el estrés. En segundo lugar, la fatiga persistente, incluso tras dormir, es una señal de que el cuerpo no está logrando un descanso reparador. “Dormir no es suficiente si el estrés no se aborda”, explica el especialista.

El tercer síntoma incluye problemas intestinales persistentes, como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal o exceso de gases. Estos trastornos pueden reflejar cómo el estrés afecta el sistema digestivo. “El intestino es un reflejo de nuestra salud mental”, señala Reales.

Manifestaciones neurológicas y cardiacas

El cuarto signo es la sensación de palpitaciones alrededor del ojo, un síntoma menos conocido pero que puede estar vinculado a la tensión nerviosa. En quinto lugar, los dolores de cabeza frecuentes son otro indicador común, a menudo desencadenados por la tensión acumulada en el cuerpo.

Finalmente, las palpitaciones en el pecho, el sexto síntoma, pueden ser confundidas con problemas cardiacos, pero en muchos casos están relacionadas con ansiedad severa. “Estos síntomas son una llamada de atención para detenerse y evaluar el entorno que genera estrés”, añade el doctor. Contexto sobre el estrés y la salud mental

El estrés crónico, según estudios médicos recientes, afecta no solo la mente, sino también el cuerpo, alterando sistemas como el nervioso, digestivo y cardiovascular. Desde la pandemia del Covid-19 en el 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado un aumento global en trastornos relacionados con la salud mental, con el estrés como uno de los principales desencadenantes.

No ingnore las señales

Factores como presiones laborales, conflictos familiares o demandas académicas contribuyen a esta problemática, que puede manifestarse físicamente si no se trata a tiempo. Importancia de actuar a tiempo

El doctor Reales enfatiza que estas señales no deben ignorarse, ya que pueden derivar en complicaciones más graves, como trastornos digestivos crónicos o problemas cardiovasculares. Recomienda buscar ayuda profesional, como consultas con psicólogos o médicos, para abordar las causas subyacentes del estrés.

Además, prácticas como el ejercicio regular, una dieta equilibrada y técnicas de relajación pueden ayudar a mitigar estos síntomas. La identificación de estas señales físicas es un paso clave para prevenir el deterioro de la salud mental. “Tu cuerpo siempre te habla; el desafío es aprender a escucharlo”, concluye Reales. (35)