Trump promulga su “gran y hermosa” ley fiscal como una “victoria” en el Día de la Independencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su objetivo de firmar este viernes, coincidiendo con el Día de la Independencia, la “gran y hermosa” ley fiscal. El texto fue aprobado el jueves en el Congreso, al término de un arduo complejo de tramitación que ha suscitado la división en el seno del Partido Republicano. Pese a esto el mandatario ha celebrado como una “victoria”.

Trump ha asegurado que se trata de “la ley más popular” de Estados Unidos, reivindicando entre otras cosas el recorte masivo en impuestos y en gasto público, así como que se vayan a dedicar más fondos para “modernizar” las Fuerzas Armadas o mejorar la seguridad fronteriza. “Queremos unas fronteras fuertes“, ha recalcado en un discurso.

El Presidente habla de crecimiento

El presidente, que da por hecho que esta ley promoverá un “crecimiento económico masivo“. El mandatario agregó que “levantará a los ciudadanos que trabajan duro y que hacen que el país funcione”. Trump ha agradecido los esfuerzos de los principales líderes republicanos en el Congreso para sacar adelante la reforma.

La ley bajará impuestos e incrementará el gasto militar y en vigilancia de la inmigración, pero reducirá la partida destinada a sanidad o salud. Es más, se anticipa que casi doce millones de personas quedarán ahora sin seguro médico para el 2034.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima, asimismo, que el paquete fiscal añadirá 3,3 billones de dólares (2,8 billones de euros) al déficit en 10 años.

Un día antes Trump celebró

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el mismo jueves la aprobación en el Congreso de su “gran y hermosa ley”, y atacó al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

“No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que hemos logrado”, dijo.

El mandatario ha arremetido en su discurso contra los miembros del Partido Demócrata, que votaron unánimemente en contra de su agenda política. “Creo que lo utilizaremos en la campaña de las elecciones de mitad de mandato, porque tenemos que derrotarlos”.

“Ellos no votaron (a favor) solo porque odian a Trump”, ha señalado antes de reconocer que “yo también los odio (…)”. “No los soporto, porque realmente creo que odian a nuestro país”.

Trump dice que Mamdani es un “lunático marxista”

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado también el evento para atacar al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Trump lo calificó como “un comunista del más alto nivel” que “quiere destruir Nueva York”.

“Yo amo Nueva York y no vamos a dejar que lo haga”, ha prometido desde Des Moines, capital de Iowa, según ha recogido el portal de noticias The Hill. “Las generaciones de estadounidenses que nos precedieron no derramaron su sangre solo para que pudiéramos entregar nuestro país a lunáticos marxistas”, ha añadido Trump.

“Como presidente de Estados Unidos, proclamo aquí y ahora que Estados Unidos nunca será comunista de ninguna manera, forma o modo, y eso incluye a la ciudad de Nueva York”, ha afirmado.